DERE R16 Pro: laptop da 16 pollici 2.5K con Intel N95

State cercando un laptop con uno schermo abbastanza ampio da poterci lavorare senza problemi? Considerate DERE R16 Pro, un PC portatile con uno schermo da ben 16 pollici

I laptop sono diventati una delle tecnologie più utili nella vita quotidiana delle persone. Ormai sono così compatti che possono essere portati ovunque, diventando uno dei dispositivi informatici più importanti per la maggior parte dei professionisti e degli studenti. I laptop vengono utilizzati principalmente per attività come la ricerca di informazioni su Internet, la scrittura di documenti, la creazione di presentazioni, la gestione di fogli di calcolo e l’invio di e-mail. Inoltre, i laptop sono ideali per la navigazione su Internet grazie alla loro connettività Wi-Fi integrata.

Inoltre, i laptop sono diventati molto convenienti per l’uso in viaggio o anche per l’uso a casa. Offrono eccellenti funzionalità multimediali come la riproduzione di film, musica e la gestione delle foto. Alcuni laptop sono dotati di webcam per la videochiamata e possono essere utilizzati per videoconferenze o lezioni online.

Ci sono molti tipi di laptop disponibili sul mercato e sono progettati per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti. I laptop di fascia alta hanno potenti processori, una grande quantità di RAM e grandi schermi ad alta risoluzione, mentre i laptop di fascia media sono un’ottima scelta per l’uso quotidiano. Tuttavia la maggior parte dei laptop hanno sempre utilizzato schermi tra 13 e 15 pollici. Negli ultimi anni però i produttori stanno utilizzando sempre più il taglio da 16 pollici in modo da dare agli utenti più spazio a disposizione. Questo è proprio il caso di DERE R16 Pro.



DERE R16 Pro: un buon laptop con schermo da 16 pollici

Vi presentiamo questo ottimo PC portatile perché il suo rapporto qualità prezzo è eccezionale dato che i laptop con schermi di grandi dimensioni in genere sono anche molto costosi. Cominciamo dal design: molto moderno ed elegante con cornici abbastanza ridotte e un bel colore grigio alluminio. Nonostante sia realizzato in plastica, la finitura è di buona fattura. La tastiera è retroilluminata e quindi ci consentirà di lavorare anche al buio. Nonostante il generoso schermo, DERE R16 Pro ha delle dimensioni non troppo ingombranti, circa 36 x 25 x 2.5 cm e crica 1.2 chili di peso.



Specifiche tecniche

Vediamo un po’ di dettagli tecnici. Il processore è un Intel Celeron N95 di 12° generazione e può contare su ben 4 core che si spingono fino a 3.4 GHz se necessario, supportati dalla grafica UHD di nuova generazione. Non si tratta di un processore potentissimo, ma è più che sufficiente per gestire la nostra vita quotidiana tra mail, navigazione web, office e contenuti multimediali.

Inoltre possiamo equipaggiare DERE R16 Pro con ben 12 GB di DDR5 e un SSD da 512 GB che sono un ottima accoppiata per ogni utente medio. Veniamo al pezzo forte: lo schermo è una unità IPS da 16 pollici, in formato 16:10 – ottimo per lavorare – e con una risoluzione 2560 x 1600 pixel. Inoltreo lo schermo ruota di 180ç per il massimo comfort in ogni situazione. Abbiamo anche varie porte di connessione tra cui una jack da 3.5 mm e una USB-C 3.1. Infine chiudiamo con una batteria da 5000 mAh che può alimentare il dispositivi per circa 8 ore.

DERE R16 Pro: prezzo

Il costo di questo laptoo è veramente interessante. La versione con 8 GB di RAM DDR5 e 256 GB di SSD costa 339,99 euro che salgono a 369,99 euro se vogliamo la configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD. Davvero ottimi prezzi per un laptop così completo. Certamente se cercate un PC portatile con ottimo rapporto qualità prezzo, DERE R16 Pro farà al caso vostro! Potete acquistarlo su Aliexpress e trarre vantaggio da questi coupon omaggio! Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!