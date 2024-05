Realme GT 6T: un medio gamma stellare in arrivo in India

Realme GT 6T in arrivo in India con display super luminoso, Snapdragon 7+ Gen 3, ricarica 120W e batteria da 5.000mAh

Realme sta per lanciare un nuovo smartphone di fascia media in India e pare che il GT 6T abbia tutte le carte in regola per diventare una stella del mercato. L’azienda ha già svelato alcune specifiche chiave del dispositivo, vediamole insieme.

Realme GT 6T: display luminoso e resistente

Una delle caratteristiche più interessanti del GT 6T è sicuramente il suo display. Realme ha infatti confermato che lo smartphone sarà dotato di un pannello con tecnologia LTPO e un foro per la fotocamera selfie. Ciò che colpisce maggiormente è la luminosità dichiarata: ben 6.000 nit, un valore impressionante che garantirà un’ottima visibilità anche in condizioni di luce solare diretta.

Inoltre, il display vanterà un refresh rate di 120Hz per una fluidità di navigazione e un’esperienza di gioco senza compromessi. La protezione è affidata al resistente Gorilla Glass Victus 2, che dovrebbe mettere al riparo il dispositivo da graffi e urti accidentali. Realme non ha ancora rivelato le diagonali e la risoluzione del display, ma siamo certi che presto verranno fornite ulteriori informazioni.

Prestazioni da leader e ricarica ultraveloce

Realme ha già confermato che il GT 6T sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 7+ Gen 3, rendendolo il primo smartphone in India dotato di questo chipset di fascia media di ultima generazione. Questa scelta dovrebbe garantire ottime prestazioni per l’utilizzo quotidiano, dal multitasking più spinto all’intrattenimento multimediale.

A supportare il processore ci saranno 12GB di RAM, che contribuiranno ulteriormente alla velocità e alla reattività del sistema. Altro punto di forza del GT 6T è la batteria. Realme ha infatti annunciato una capienza di 5.000mAh, che dovrebbe garantire un’ottima autonomia. Ma la vera chicca è la ricarica ultraveloce da 120W, che permetterà di ripristinare rapidamente l’energia del dispositivo.

Realme GT 6T: possibile gemello cinese e novità in arrivo

Secondo alcuni rumors, il Realme GT 6T potrebbe essere una riedizione del GT Neo6 SE, lanciato in esclusiva per il mercato cinese. Se così fosse, potremmo aspettarci un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1264p e refresh rate a 120Hz. Sul lato fotografico, il GT 6T potrebbe vantare una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50MP, un ultra grandangolare da 8MP e una lente frontale da 32MP per selfie di qualità.

Conclusioni

Il lancio del Realme GT 6T, previsto per il 22 maggio in India, sarà accompagnato da quello di due nuovi prodotti audio: gli auricolari wireless Realme Buds Air 6 e Realme Buds Wireless 3 Neo. Realme non ha ancora svelato le caratteristiche tecniche di questi auricolari, ma non tarderanno sicuramente ad arrivare ulteriori dettagli.

Resta con noi per scoprire tutto sul nuovo Realme GT 6T e sulle novità audio in arrivo!