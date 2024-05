Fallout 4 è un titolo estremamente ricco di missioni secondarie ed in questa guida vi parleremo delle migliori 15

I titoli di Bethesda sono storicamente ricchissimi di side quest e Fallout 4 non fa affatto eccezione. Risulta, tuttavia, estremamente facile perdersi nel quantitativo sovrabbondante di contenuti secondari e mancare alcune delle missioni più riuscite del titolo. Non temete poichè qui che vi veniamo in aiuto. In questa guida, infatti, troverete elencate con una breve presentazione le migliori quindici affinché godiate al meglio dell’RPG post apocalittico.

Ricordiamo che Fallout 4 è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC ed ha appena ottenuto l’aggiornamento per piattaforme di nuova generazione. Detto ciò è il momento di partire con il nostro elenco.

Diamond City Blues | Fallout 4: migliori missioni secondarie

Facile da perdere ma narrativamente brillante questa breve quest secondaria può essere trovata a Diamond City. Essa vi riserverà tesi scontri contro ghoul ferali, ardue scelte da compiere ed affari sospetti all’ombra dell’insediamento. Vi consigliamo, perciò, di esplorare a fondo la città che oltre a questa intrigante missione nasconde altri segreti interessanti.

Here there be Monsters | Fallout 4: migliori missioni secondarie

Localizzata nelle vicinanze della Shamrock Taphouse questa affascinante missione ci porterà all’interno di un enorme sottomarino. Qui incontrerete il capitano che vi spedirà ad aggiustare il sommergibile. Una trama piuttosto semplice nasconde personaggi affascinanti ed iconici che meritano di essere conosciuti oltre ad un premio estremamente notevole: un ordigno nucleare portatile da recare con voi, assai utile nella Zona Contaminata.

Last Voyage of USS Constitution | Fallout 4: migliori missioni secondarie

Da sottomarini a navi volanti, questa missione è citata da molti come la migliore dell’intero titolo. Un vecchio veliero in disuso viene riportato a nuova vita da un equipaggio robotico guidato dall’eccentrico droide Ironside e voi vi troverete proprio al centro della faccenda. Potrete decidere di riconsacrare la nave all’esplorazione dei cieli oppure tradirne il capitano. Il destino della USS Constitution è nelle vostre mani ed in quelle di un cast iconico di esseri meccanici.

The Devil’s Due | Fallout 4: migliori missioni secondarie

Questa quest è un lungo e tormentoso viaggio che dal museo della stregoneria vi porterà ad indagare su un efferato omicidio. Ma non finisce qui poiché sia aggiungono al variopinto cast mandrie inferocite di Deathclaw ed un uovo di tali belve pronto a schiudersi. Completano il pacchetto i vari finali disponibili, uno dei quali vi porterà dinanzi ad una fiera cosciente e dotata di parola. Parliamo di una missione straordinariamente varia e per questo imperdibile.

The Secret of Cabot House | Fallout 4: migliori missioni secondarie

Esempio eclatante di quanto strane alcune quest possano essere in Fallout 4, di questa missione possiamo dirvi molto poco, altrimenti la rovineremmo. Sappiate soltanto che coinvolge un uomo folle ed immortale ed una particolare famiglia che nasconde oscuri segreti oltre a numerose scelte e particolari risoluzioni finali.

Pickman’s Gift | Fallout 4: migliori missioni secondarie

Un’innocua galleria d’arte razziata da un gruppo di predoni si tramuta in uno dei luoghi più affascinanti dell’intera saga. La quest vi costringerà a riconsiderare più volte la vostra posizione, introducendo uno dei personaggi più riusciti e particolari del titolo. Scoprirete che forse i razziatori non hanno poi tutti i torti e che quella che sembrava una classica esposizione di quadri nasconde un segreto ben più lugubre.

Cappy in a Haystack | Fallout 4: migliori missioni secondarie

Direttamente dal DLC Nuka World arriva quella che comincia come una banale fetch quest ma che cela del contenuto secondario di notevole qualità. Non soltanto la ricerca di tutti i vari dipinti e divertente ma procedere con la missione vi porterà dinanzi a personalità interessanti e decisioni vitali. Ad un certo punto il destino di John-Caleb Bradberton: capo di Nuka Cola sarà nelle vostre mani.

Vault 81 | Fallout 4: migliori missioni secondarie

In verità vi è più di una quest che coinvolge il Vault 81 ma in questa guida le sintetizzeremo tutte in una. Entrerete, infatti, in una location fondamentale per comprendere la lore della sega ed abitata da numerosi eccentrici personaggi. Ognuna delle loro missioni è un intrigante pezzo volto a completare il puzzle racchiuso nel Vault ed un tassello imperdibile nella storia di Fallout 4.

Human Error | Fallout 4: migliori missioni secondarie

Localizzata presso Covenant questa è una delle missioni più complesse ed elaborate dell’intero titolo di Bethesda. Entrerete in un insediamento celato al resto del mondo che nasconde straordinari segreti ed implementa alcune scelte estremamente gravide di conseguenze, tra le più decisive dell’intera saga post apocalittica. Completa il pacchetto il brillante cast di personaggi costituiti dagli abitanti della poi non così ridente cittadina.

The Big Dig | Fallout 4: migliori missioni secondarie

In “The Big Dig” il nostro sopravvissuto si farà rapinatore per trafugare le ricchezze nascoste nelle profondità di Diamond City. La quest coinvolge l’esplorazione del tortuoso sistema di tunnel che giace sotto la città e l’eliminazione delle perigliose creature che lo abitano. Inoltre, vi permetterà di incontrare il particolare ghoul Bobbi No-Nose oltre ad altre particolari personalità.

The Silver Shroud | Fallout 4: migliori missioni secondarie

Tra storia supereroistica e Neo Noir questa missione secondaria è una particolare ma riuscita combinazione di generi, considerata tra le più brillanti del titolo. Coinvolge vigilantismo, tonalità di grigio e scelte combattute, ma soprattutto premia il giocatore con una delle migliori armature dell’intero gioco. Non perdetevi, dunque, questo straordinario esempio della varietà insita nel gioco di Bethesda.

Dunwich Borers | Fallout 4: migliori missioni secondarie

Dalle hero stories si passa all’horror e con la suddetta quest esplorerete le profondità di un sito di scavi ammantato nel mistero. Una location straordinaria, contraddistinta da un profondo senso di inquietudine e disagio e da segreti lungamente sepolti nel silenzio. Scoprirete di più sulle lugubre morti avvenute nel luogo e le memorabili tragedie che ancora riecheggiano tra le sue pareti.

Long Time Coming | Fallout 4: migliori missioni secondarie

Nick Valentine è indubbiamente uno dei personaggi preferiti dei fan di Fallout e questa quest costituisce la conclusione della sua parabola esistenziale nonché la risoluzione della sua intera linea narrativa. Con un finale catartico, un pacing straordinario ed un’incredibile atmosfera siamo certi che questa missione non potra che colpirvi e lasciare una traccia indelebile nella vostra memoria.

Brain Dead | Fallout 4: migliori missioni secondarie

Far Harbor è considerato all’unanimità come il migliore DLC dell’intero titolo e questa missione è certamente un motivo. Tra personaggi particolarissimi ed eccentrici ed un humor nero ma efficace vi troverete a partecipare a quella che sembra una vera e propria corsa sulle montagne russe. La quest si fa ogni minuto più intrigante ed accattivante e vi condurrà attraverso alcuni dei luoghi migliori dell’intera espansione

Cambridge Polymer Labs | Fallout 4: migliori missioni secondarie

Questa missione con cui concludiamo la nostra guida vi vedrà intenti a completare un arguto esperimento che ha richiesto oltre due secoli per essere messo in pratica. Tra incontri con robot piuttosto bizzarri, vecchi laboratori in disuso attraverso cui farsi strada e segreti sepolti da decenni, ecco dinanzi a voi un contenuto eccellente da esplorare e vivere fino in fondo.

