GP di Imola: ecco i risultati della gara

Bandiera a scacchi al termine del GP di Imola dove a vincere è ancora MBax Verstappen, questa volta l’olandese ha dimostrato di soffrire e non poco il ritmo di Lando Norris che si piazza al secondo posto. Bene Charles Leclerc che si piazza terzo

Al termine della bandiera a scacchi nel GP di Imola è Max Verstappen a conquistare il gradino più alto del podio. Il pilota olandese, mai come in questa gara ha dovuto faticare non poco per via del ritmo impressionante della McLaren numero #4 di Lando Norris, fresco di vittoria a Miami. A completare il podio troviamo Charles Leclerc con una Ferrari che tutto sommato può ritenersi soddisfatta del nuovo pacchetto di aggiornamenti portato sulla SF-24.

In una gara senza molti acuti, ad Imola abbiamo avuto la conferma che questo mondiale non sarà più così scontato per Verstappen e Red Bull. L’olandese chiude davanti a Lando Norris per soli sette decimi, facendosi recuperare un margine di sei secondi negli ultimi giri di gara. Ma impressionante è stato il ritmo forsennato della McLaren che volava per i sali e scendi del circuito imolese. Bene Ferrari che chiude comunque sul podio con Charles Leclerc terzo e al quinto posto con Carlos Sainz. Per quasi tutta la gara abbiamo visto il cronometro segnare quasi sempre gli stessi tempi tra Red Bull, McLaren e Ferrari. Ottima anche la gara di Oscar Piastri che chiude al quarto posto.

Completano la top ten nell’ordine: Hamilton, Russell, Perez, Stroll e Tsunoda. Prossima tappa sarà quella che vedrà la F1 sfrecciare per le vie del Principato di Monaco alla volta del GP di Monaco in programma settimana prossima. Siete rimasti impressionati da questo GP di Imola o vi aspettavate qualcosa in più? Fatecelo sapere tramite un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi nulla dal m0ndo dei motori e non solo!