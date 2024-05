Grand Theft Auto 6: periodo di uscita confermato

Ecco quale sarà il periodo di uscita per l’open world più atteso dell’ultimo decennio: il cerchio si stringe per Grand Theft Auto 6

Pur non avendo una data precisa da segnare sul calendario, almeno sappiamo quale comprare: il tanto vociferato periodo di uscita per l’attesissimo Grand Theft Auto 6 è stato rivelato da Take-Two Interactive. Il colosso mediatico capitanato dal nostromo Strauss Zelnick ha alzato i veli sul futuro aziendale nell’ultimo colloquio trimestrale con gli investitori. E, a quanto pare, Rockstar Games è certa di potercela fare entro una finestra ben specifica. Non abbiamo usato la parola “calendario” a caso: è stato lo stesso Zelnick, nel classico avvocatese per cui questo genere di riunioni è ormai famigerato, a usufruire dell’inusuale (ma appropriato) sinonimo. Vi lasciamo al trailer del titolo.

Il periodo di uscita di Grand Theft Auto 6

Zelnick ha così esordito: “Il nostro pronostico riflette la restrizione del calendario 2025 stabilito in precedenza da Rockstar Games all’autunno 2025 come periodo di uscita di Grand Theft Auto 6.” Quindi sì, il prossimo autunno è il limite massimo entro il quale aspettarvi l’ultimogenito della saga di romanzi criminali. “Confidiamo altamente nell’esperienza di intrattenimento senza precedenti a cui Rockstar Games sta lavorando, così come continuano ad aumentare anche le nostre aspettative per il suo impatto commerciale.” Che le aspettative di vendita siano spesso irrealistiche si sa bene, ma nel caso del ritorno a Vice City (Miami) in Leonida (Florida) è probabile che Zelnick sappia a priori di che parla.

Ora sta a voi dirci la vostra: quanto siete in hype per il prossimo arrivato nella serie? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.