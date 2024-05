Motorola Razr 2024: le ultime informazioni

Motorola Razr 2024, il nuovo smartphone pieghevole di Motorola, si rinnova con un display principale più grande

Motorola è pronta a presentare la prossima generazione del suo smartphone pieghevole di punta, il Razr. Quest’anno, però, le novità sembrano concentrarsi sul modello standard, quello che con molta probabilità arriverà sul mercato nordamericano con il nome Razr 2024.

Motorola Razr 2024: schermo principale più grande e cover display

Il cambiamento più evidente rispetto al Razr 40 riguarda sicuramente i display. Il Razr 2024 sfoggerà un ampio schermo pieghevole pOLED da ben 6.9 pollici con risoluzione 1080×2640, perfetto per godersi contenuti multimediali o lavorare in multitasking. Ma la vera rivoluzione è il cover display: niente più minuscolo pannello da 1.5 pollici, ma un generoso schermo da 3.63 pollici con refresh rate a 120 Hz. Finalmente potremo interagire con notifiche, widget e altre applicazioni anche a telefono chiuso, proprio come avviene sugli smartphone tradizionali.

Prestazioni affidabili e comparto fotografico rinnovato

Sotto il cofano del Razr 2024 pulsa il processore MediaTek Dimensity 7300X, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di storage. Questa configurazione hardware dovrebbe garantire ottime prestazioni quotidiane, sia per le attività di base che per l’intrattenimento.

Anche il comparto fotografico vede un’evoluzione. La fotocamera principale sale a 50MP, accompagnata da un sensore secondario da 13MP, verosimilmente un grandangolo. Questo dovrebbe consentire di scattare foto nitide e creative in qualsiasi condizione di luce.

Motorola Razr 2024: autonomia nella media e software aggiornato

La batteria del Razr 2024 rimane da 4200mAh, come nel modello precedente. Tuttavia, grazie all’efficienza del processore e all’ottimizzazione software, l’autonomia dovrebbe comunque essere soddisfacente per arrivare a fine giornata con una singola carica. A proposito di software, il Razr 2024 partirà direttamente con Android 14, l’ultima versione del sistema operativo mobile di Google.

Il Motorola Razr 2024 si presenta come un aggiornamento significativo rispetto al suo predecessore. Il display principale più grande, il cover display finalmente utilizzabile, il processore aggiornato e la nuova fotocamera principale da 50MP lo rendono un pieghevole ancora più competitivo e adatto alle esigenze dell’utente moderno. Non resta che scoprire se il prezzo rimarrà invariato rispetto alla generazione precedente, confermandosi come un pieghevole dal buon rapporto qualità-prezzo.

