Honor 200: design svelato, evento di lancio in programma

Honor annuncia ufficialmente la serie 200, evento di lancio in programma per il 27 maggio, ecco caratteristiche e design

Honor ha ufficialmente annunciato l’arrivo della serie 200, composta dai modelli Honor 200 e Honor 200 Pro. Entrambi gli smartphone sono già prenotabili sul sito web cinese di Honor, svelando così design e colorazioni.

Honor 200: estetica e display

Gli smartphone saranno disponibili in quattro colorazioni e presenteranno moduli fotocamera posteriori dal design simile. Tuttavia, le due varianti si differenziano nettamente per il display: il modello base sfoggia un elegante display con foro centrale per la fotocamera anteriore, mentre la versione Pro adotta un notch a forma di pillola. Nonostante la scelta stilistica differente, entrambi gli smartphone integrano una fotocamera principale da ben 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Honor 200: presunte specifiche tecniche

Sebbene Honor non abbia ancora ufficialmente svelato le schede tecniche complete dei due dispositivi, il noto insider Digital Chat Station ha fornito interessanti anticipazioni. Secondo le indiscrezioni, la fotocamera principale da 50MP della serie 200 si baserà sul sensore Sony IMX766 con apertura f/1.9.

DCS ha inoltre suggerito che la linea 200 sarà equipaggiata con una generosa batteria da 5.200 mAh e supporterà la ricarica rapida da 100W. Inoltre, la fotocamera teleobiettivo dovrebbe offrire uno zoom digitale fino a 50x.

Conclusioni

Maggiori informazioni su Honor 200 e 200 Pro emergeranno sicuramente con l’avvicinarsi dell’evento di lancio fissato per il 27 maggio. Honor ha infatti programmato la presentazione ufficiale in Cina per quella data. Non resta che attendere per scoprire tutti i dettagli su questi nuovi smartphone di fascia alta targati Honor.

