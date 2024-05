GP di Imola: ecco chi ha fatto la pole dopo le qualifiche

DDa poco si sono concluse le qualifiche che andranno a determinare la griglia di partenza del GP di Imola in programma domani domenica 19 maggio. A conquistare la settima pole consecutiva da inizio stagione è il cannibale Max Verstappen con il tempo mostruoso di 1.14.746. A seguire un fantastico Oscar Piastri che precede il compagno di squadra Lando Norris. Quarto tempo per Charles Leclerc e quinto Carlos Sainz.

Tempo di scendere in pista per le qualifiche del GP di Imola di F1. Già nel Q1 si inizia a capire chi si darà battaglia alla caccia della pole con una lotta a tre che vede Red Bull, McLaren e Ferrari a far da protagoniste. Ferrari che infatti dimostra di andare già molto forte con la gomma media mentre tutti i piloti nel Q1 hanno usato la soft. Red Bull che in questa prima sessione sembra essersi ripreso con la sua RB20 dopo i vari fuori pista avuti in questo weekend sul circuito di Imola. Gran giro di Nico Hulkenberg con la Haas che passa al Q2 con il terzo tempo. 61 sono i millesimi che separano Verstappen che ha girato con gomma soft e Leclerc che come dicevamo ha usufruito della gomma gialla.

Qualifiche GP Imola: ecco i risultati

Nel Q1 gli eliminati sono nell’ordine: Valtteri Bottas, Logan Sargeant, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen e a sorpresa Fernando Alonso. Quest’ultimo paga l’errore che gli è costato l’impatto con le barriere nella terza sessione di prove libere. L’asturiano è riuscito poi a scendere in pista durante le qualifiche ma non si è sentito a suo agio con la monoposto.

Nel Q2 abbiamo la riconferma della bontà di Ferrari, Red Bull e McLaren tra i sali e scendi del circuito imolese. Sorprendono i due piloti Racing Bulls entrambi accedono al Q3. Deludente Sergio Perez che per soli quindici millesimi non passa il taglio confermando la crisi del pilota messicano. Al termine del Q2 gli eliminati sono nell’ordine: Sergio Perez, Esteban Ocon, Lance Stroll, Alexander Albon e Pierre Gasly

Al termine del Q3 è super Max Verstappen a prendersi ancora una volta la pole position ad Imola e lo fa con il tempo di 1.14.746. Dietro di lui i due piloti della McLaren Oscar Piastri e Lando Norris. Ferrari che chiude al quarto e quinto posto rispettivamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Completano la top ten: George Russell, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg. Qualifiche emozionanti quelle che abbiamo vissuto oggi sul circuito di Imola dove ancora una volta a fare la differenza è stato il tre volte campione del mondo Max Verstappen.

E voi che ne pensate di queste qualifiche del GP di Imola? siete rimasti delusi dalla Ferrari? fatecelo sapere tramite un commento qui sotto e seguiteci su tuttotek.it per scopire come andrà domani la gara di F1.