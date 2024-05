Dodecaedro romano: ritrovato oggetto misterioso

Il ritrovamento archeologico di un dodecaedro romano nel Regno Unito apre nuovi interrogativi sul passato di Roma

Un oggetto misterioso, ribattezzato dodecaedro romano, è stato rinvenuto durante uno scavo archeologico a Norton Disney, un villaggio inglese vicino a Lincoln. Si tratta di un manufatto in lega di rame con dodici facce, la cui funzione rimane ancora sconosciuta. Questo oggetto misterioso presenta caratteristiche uniche che lo distinguono dagli altri 130 manufatti simili rinvenuti in tutto il mondo romano. Innanzitutto, è l’unico esemplare mai scoperto nelle Midlands inglesi. Inoltre, è stato trovato deliberatamente sepolto in una cava circa 1.700 anni fa, insieme ad alcune ceramiche romane del IV secolo.

Dodecaedro romano: ipotesi e teorie sul suo utilizzo

Il suo eccellente stato di conservazione e la sua complessa fattura hanno scatenato l’immaginazione degli archeologi. Alcune ipotesi avanzate sul suo utilizzo includono:

Un dado da gioco : la forma regolare e le dimensioni potrebbero suggerire il suo utilizzo come dado per giochi da tavolo.

: la forma regolare e le dimensioni potrebbero suggerire il suo utilizzo come dado per giochi da tavolo. Un bruciatore di incenso : la presenza di fori sulla superficie potrebbe aver permesso di bruciare incenso o altre sostanze aromatiche.

: la presenza di fori sulla superficie potrebbe aver permesso di bruciare incenso o altre sostanze aromatiche. Un amuleto religioso : la forma geometrica perfetta e la preziosa lega di rame potrebbero indicare un significato religioso o magico.

: la forma geometrica perfetta e la preziosa lega di rame potrebbero indicare un significato religioso o magico. Uno strumento di misurazione: l’ipotesi più audace suggerisce che l’oggetto potesse essere utilizzato per misurare la lunghezza degli spaghetti o il tempo.

Tuttavia, le dimensioni standard e l’assenza di segni di usura rendono difficili alcune di queste ipotesi. Inoltre, l’elevato tempo e la complessa fattura necessari per realizzarlo suggeriscono un utilizzo non banale. Al momento, l’ipotesi più probabile rimane quella di un oggetto connesso a pratiche religiose. La forma geometrica perfetta, la preziosa lega di rame e la deliberata sepoltura potrebbero indicare un ruolo rituale o simbolico. Questo dodecaedro romano sarà ancora per diverso tempo un oggetto misterioso e affascinante. Nuove domande sulla vita quotidiana e sulle credenze dei Romani emergeranno. Le future ricerche e analisi potrebbero fornire ulteriori indizi sulla sua funzione e sul suo significato.

