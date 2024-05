Inter-Lazio: dove vedere la partita?

Si annuncia la fine della Domenica con un big match molto interessante. Ma dove vedere Inter-Lazio? Scopriamolo in questo articolo

I diritti tv sono diventati un normale risultato di questo nuovo processo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si evidenzia con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Se ciò rappresenta senza dubbio un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altro lato presenta un aspetto negativo per tifosi e utenti, visto che essi si ritrovano costretti a cercare molte notizie in merito alle gare di riferimento. Per questo motivo l’articolo assume uno scopo preciso, ovvero spiegare dove vedere Inter-Lazio e capire chi giocherà dal primo minuto.

La giornata 37 presenterà così un big match di livello, nonostante le due squadre non abbiano altro da chiedere.

Dove vedere Inter-Lazio: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Prima in classifica con 92 punti, l’Inter non può più toccare quota 100, ma questo poco importa. I nerazzurri hanno vinto lo scudetto e puntano a migliorarsi in vista della prossima stagione. Al settimo posto con 59 punti, la Lazio ha la sicurezza – quasi – di qualificarsi all’Europa, ma cercherà comunque di rendere meno amaro il suo finale di stagione. Scopriamo allora dove poter vedere Inter-Lazio, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, si è presa in pochi anni il suo posto all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può utilizzare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Servirà giusto qualche operazione, in modo da cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte si mostra diversa. Per ciò che concerne il campionato di Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile vanta la totalità del palinsesto. A ciò si aggiungono le sfide dei club esteri e gli incontri di stampo europeo, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali Tennis, Golf, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, saranno oportune soltanto alcune azioni, per poi cliccare sul link che rimnda a NOWTV.

Chiusa la discussione, eccoci arrivati allo snodo principale: Inter-Lazio sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Le squadre scenderanno in campo Domenica 19 Maggio alle ore 18:00, terreno di gioco lo Stadio San Siro di Milano. Si ricorda di possedere una VPN mentre si viaggia su internet.

Inter-Lazio, probabili formazioni

I nerazzurri hanno vinto lo scudetto, i biancocelesti hanno ottenuto una porzione di Europa.

Di seguito le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Kamada, Guendouzi, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile.

Una delle due vincerà o si accontenteranno di un pareggio? Diteci cosa ne pensate. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi le news del mondo social e web.