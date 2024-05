Acer presenta un nuovo laptop da 14 pollici con processori Intel Core

Acer introduce il nuovissimo Acer Chromebook Plus 514, un dispositivo potente, compatto e robusto progettato per sfruttare appieno le avanzate funzionalità dell’intelligenza artificiale di ChromeOS

James Lin, General Manager, Notebooks presso Acer Inc., descrive il nuovo Acer Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T) come un connubio perfetto tra design elegante, uno schermo Full HD da 14 pollici e tecnologia all’avanguardia, concepito per offrire agli utenti un’esperienza completa.

Potenza e versatilità per un’esperienza Chromebook avanzata

Il Chromebook Plus 514 di Acer (CB514-4H/T) è equipaggiato con un processore Intel Core i3-N305 e 8 GB di RAM LPDDR5, offrendo prestazioni raddoppiate in velocità, memoria e spazio di archiviazione. Questo garantisce reattività e multitasking efficiente per eseguire app integrate alimentate dall’IA come Documenti Google e Foto, nonché per godere di video in Full HD su uno schermo 1080p o per creare contenuti video con LumaFusion. Con un’autonomia della batteria fino a 11 ore, gli utenti possono godere di un’esperienza senza interruzioni per l’intera giornata.

Il display Full HD da 14 pollici del Chromebook offre una luminosità di 300 nit e ampi angoli di visualizzazione, assicurando un’esperienza visiva chiara e nitida per qualsiasi tipo di contenuto. È perfetto per utilizzare strumenti di progettazione grafica e di editing fotografico alimentati dall’IA, come Magic Eraser di Google Photos e software Adobe Photoshop e Adobe Express. Il display touch con rivestimento antiriflesso assicura un’esperienza ottimale anche in condizioni di forte luminosità.

La connettività è ottimizzata con Wi-Fi 6E e strumenti avanzati per le videoconferenze. La webcam da 1080p dotata di tecnologia per la riduzione del rumore e di tool potenziati dall’IA assicura immagini chiare e cristalline. Per la massima privacy, gli utenti possono chiudere la webcam o disattivare i microfoni e la telecamera con un semplice clic. I potenti doppi speaker dotati di tecnologia audio DTS completano l’esperienza multimediale.

Il Chromebook Plus 514 è disponibile con configurazioni fino a 512 GB di memoria per garantire uno spazio maggiore di archiviazione locale. È caratterizzato da materiali riciclati e un design a basso consumo energetico che soddisfa la certificazione Energy Star, contribuendo così all’iniziativa Earthion per un impatto positivo sull’ambiente.

Per quanto riguarda la gestione dei dispositivi, il Chromebook Plus 514 è disponibile con l’upgrade Chrome Education per una gestione su larga scala in ambito scolastico. Gli educatori e gli studenti possono accedere a una vasta gamma di strumenti didattici e di collaborazione, mentre gli amministratori possono massimizzare la produttività e implementare facilmente configurazioni di sicurezza.

Per le aziende, è disponibile anche l’aggiornamento Chrome Enterprise, che sblocca funzionalità aziendali integrate di ChromeOS. Gli amministratori IT possono gestire i dispositivi in modo semplice e intuitivo, garantendo elevati livelli di produttività e protezione dei dati.

Il nuovo Acer Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T) sarà disponibile in Italia a partire da giugno, con prezzi a partire da €479.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).