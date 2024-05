ASUS: annunciata la disponibilità del nuovo ExpertBook B5

ASUS annuncia la disponibilità del nuovo ExpertBook B5, il laptop aziendale con processore Intel Core Ultra pronto per l’IA e una scheda grafica aggiornata

L’azienda ASUS ha annunciato il lancio del nuovissimo ExpertBook B5. Un laptop concepito per soddisfare le esigenze dei professionisti in movimento, grazie al potente processore Intel Core Ultra e alla scheda grafica aggiornata. Con un focus sulla collaborazione, la produttività e la sicurezza, questo laptop offre un’esperienza di lavoro versatile e affidabile ovunque ci si trovi.

Dettagli sul nuovo laptop ExpertBook B5 di ASUS

Il laptop ExpertBook B5 è progettato per garantire la massima produttività nell’ambiente di lavoro moderno. Ciò è possibile grazie alla presenza di processori Intel Core Ultra e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 2050. Inoltre, grazie alla potente architettura AI di Intel, offre prestazioni elevate e una sicurezza all’avanguardia. La fotocamera intelligente e la cancellazione del rumore migliorano ulteriormente l’esperienza dell’utente durante le videochiamate, garantendo riunioni più fluide e produttive.

In termini di sicurezza, ExpertBook B5 offre molteplici opzioni di accesso, tra cui sensore di impronte digitali, fotocamera IR e lettore di smart card. Queste funzionalità consentono un’autenticazione multi-fattore e garantiscono la massima protezione dei dati aziendali. Il design di ExpertBook B5 è pensato per il multitasking mobile, con uno chassis ultraleggero in metallo, resistente e sottoposto a rigorosi test di durabilità. La batteria di lunga durata e la tecnologia di ricarica veloce assicurano la massima produttività durante l’intera giornata lavorativa.

Disponibilità

ExpertBook B5 offre inoltre connettività avanzata, inclusa WiFi 7 e supporto 4G LTE opzionale, per connessioni senza interruzioni ovunque ci si trovi. Grazie alle porte Thunderbolt, USB-C, HDMI e allo slot per schede nano-SIM, è possibile collegarsi facilmente a dispositivi esterni e reti di dati. I laptop ExpertBook B5 saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 6 maggio 2024 e possono essere acquistati contattando direttamente ASUS Business.

