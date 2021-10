Migliori videogiochi in uscita: Novembre 2021 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Novembre 2021: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Ottobre ci saluta ed è tempo di dare il benvenuto a Novembre 2021 e la sua line-up di videogiochi!

Tra le nuove uscite segnaliamo Just Dance 2022 che promette lunghissime sessioni di ballo sfrenato e coloratissimo! Volete qualcosa da giocare in compagnia o per scaricare le energie della giornata? Questo titolo è sicuramente perfetto per voi! Per i nostalgici dei capolavori Disney è in arrivo Disney Classic Games Collection, una raccolta che comprende i videogiochi di Aladdin, Il Libro della giungla e Il re leone, ma anche soundtrack, bozzetti preparatori e molti altri extra che gli appassionati apprezzeranno moltissimo. Per gli appassionati di mistero è in uscita Sherlock Holmes: Chapter One. Siete curiosi di sapere come il celeberrimo investigatore ha iniziato la sua attività? Questo titolo vi permetterà di assistere alla nascita di uno tra i personaggi più amati di sempre!

Tra i migliori videogiochi in uscita a novembre per gli sportivi è in arrivo Football Manager 2022. Per gli amanti del fantasy, invece, è finalmente in arrivo Final Fantasy XIV: Endwalker, grandiosa espansione dell’omonimo titolo! Sempre parlando di espansioni, è in arrivo anche Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise, che vi metterà a disposizione un nuovo arcipelago da esplorare e una nuovissia serie di personaggi con cui fare amicizia! Se siete in vena di avventure bizzarre non possiamo che consigliarvi Epic Chef! La vostra passione è la cucina? Allora imbarcatevi in un viaggio fantastico a caccia di ingredienti esotici e sfide all’ultimo coltello!

Per la sezione “graditi ritorni”, infine, segnaliamo The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, un’edizione rimasterizzata e aggiornata del popolarissimo titolo Bethesda. Fan dei Pokémon, su Switch approda la combo Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e siamo sicuri che ve ne innamorerete! Ma se credete che sia “solo” un remake, vi sbagliate: sono state aggiunte delle features veramente interessanti che vi terranno impegnati a lungo! Infine, sempre su Switch debutta STAR WARS: Knights of the Old Republic: un gran titolo che merita l’attenzione dei fan più giovani della saga.

Oltre ai migliori videogiochi in uscita a Ottobre 2021, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Novembre 2021 | Elenco

Cupid ParasiteStray – 2 novembre – Switch

World War Z – 2 novembre – Switch

Giants Uprising – 2 novembre – PC

Bloodshore – 3 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Time Loader – 3 novembre – PC

Just Dance 2022 – 4 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Stadia, Switch

Where Cards Fall – 4 novembre – PC, Switch

Spacelines From the Far Out – 4 novembre – XBO, PC

To The Rescue! – 4 novembre – PC

Call of Duty: Vanguard – 5 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Kid A Mnesia Exhibition – 5 novembre – PS5, PC, Mac

Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise DLC – 5 novembre – Switch

Blue Reflection: Second Light – 9 novembre – PS4, PC, Switch

Forza Horizon 5 – 9 novembre – XBO, XSX, PC

Jurassic World Evolution 2 – 9 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Airborne Kingdom – 9 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch

Disney Classic Games Collection – 9 novembre – PS4, XBO, PC, Switch

Football Manager 2022 – 9 novembre – XBO, PC

My Singing Monsters Playground – 9 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – 11 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Grand Theft Auto V – 11 novembre – PS5, XSX

Star Wars: Knights of the Old Republic – 11 novembre – Switch

Epic Chef – 11 novembre – PS4, XBO, PC, Switch

Kainga: Seeds of Civilization – 11 novembre – PC

Shin Megami Tensei V – 12 novembre – Switch

Punk Wars – 12 novembre – PC

Sherlock Holmes: Chapter One – 16 novembre – PS5, XSX, PC

The Waylanders – 16 novembre – PC

The Wild at Heart – 16 novembre – PS4

Century: Age of Ashes –18 novembre – PC

Battlefield 2042 – 19 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX,PC

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente – 19 novembre – Switch

Re:Legend – 21 novembre – PS4, XBO, PC, Switch

Final Fantasy XIV: Endwalker – 23 novembre – PS4, PS5, PC, Mac

Cricket 22: The Official Game of The Ashes – 25 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Len’s Island – 26 novembre – PC

Beyond a Steel Sky – 30 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch

Clockwork Aquario – 30 novembre – PS4, Switch

Evil Genius 2: World Domination – 30 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX

Final Fantasy VII: The First Soldier – TBA – iOS, Android

Smalland – TBA – PS4, XBO, PC, Switch

Venba – TBA – PC