F1, nel 2025 potremmo vedere una modifica al regolamento

La F1 sta valutando di modificare il sistema di assegnazione dei punteggi in gara per i piloti in ottica 2025

Ai vertici della F1 sta prendendo sempre più quota la possibilità di modifica dei punteggi assegnati durante la gara già in ottica 2025. Questa è l’ultima novità che giunge dalla F1 Commission che punta ad avere più duelli e lotte in pista soprattutto nelle posizioni di coda. Infatti, il nuovo modello di punteggio non andrà ad intaccare le posizioni di vertice. Le discussioni su questa proposta si intensificheranno quando i team, la FIA e la F1 Commission si riuniranno nelle consuete riunioni che avranno luogo a Ginevra.

L’idea è quella di estendere l’assegnazione dei punti ai primi 12 piloti in gara anzichè ai primi 10,come accade dal 2010. Sarebbe una piccola ma signifcativa rivoluzione per la categoria, anche per dar voce a quei team che difficilmente riescono a collezionare almeno un punto durante la gara. Infatti, dopo queste prime 5 gare stagionali soltanto 7 team su 10 hanno portato a casa almeno un punto. Le tre scuderie con ancora la voce zero ai punteggi sono Kick Sauber, Williams e Alpine.

Il nuovo regolamento come detto non interesserà le prime poszioni in gara, ma subirebbe una leggera modifica solo dall’8° posto in poi. Attualmente, chi si piazza all’ottava poszione in gara si porta a casa 4 punti, con il nuovo regolamento ne porterebbe 5 invece. A scalare dall’ottava fino alla dodicesima piazzola il nuovo sitema dei punteggi assegnerà 4,3,2,1 punti più il punto addizionale del giro veloce che così facendo potrebbe andare al dodicesimo pilota in pista. Questo rappresenterebbe una grande chance per i team che solitamente navigano in fondo alla griglia e quindi permetterebbe loro di avere anche più stimoli per fare bene durante il Mondiale.

