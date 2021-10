id Software: la ricerca di alcune figure porta all’ipotesi di un nuovo Quake

Id Software sta cercando del personale per un nuovo gioco legato ad un suo storico titolo FPS, e potrebbe essere Quake

Sembra periodo di assunzioni negli uffici Zenimax, e tra le posizioni aperte all’interno dello studio sussidiario fondato da John Romero, id Software, pare siano alla ricerca di persone interessate alla creazione di un progetto per un titolo storico dello studio, di genere action FPS. id Software è stata autrice di un nuovo genere di gioco, con i suoi iconici titoli in prima persona caratterizzati da inaudita violenza e bagni di sangue, come DOOM, Hell on Earth, Quake, Commander Keen, Wolfenstein 3D e RAGE. Alcuni di questi giochi non hanno visto poi ulteriori seguiti, e adesso sia RAGE che Wolfenstein sono finiti sotto l’ala di altri studi di sviluppo. Quindi, non resta che ipotizzare qualcosa riguardante DOOM oppure, perché no, anche un qualche seguito dell’acclamato Quake.

Un nuovo gioco di Quake emerge dalle figure ricercate da id Software

Le posizioni che vengono ricercate per la produzione di questo storico nuovo FPS sono, oltre a numerose figure tecniche, anche un Senior Technical Animator, uno Skybox Artist ed un Enviroment Concept Artist. Viene descritto come coloro che si candideranno per i ruoli avranno la responsabilità della visualizzazione ed implementazione di sfondi e skybox in stile sci-fi e fantasy, mirando una qualità da Tripla A. Inoltre, è esplicitamente richiesto tra le qualifiche un’ottima competenza negli stili artistici dei generi sopracitati. Viste dunque le premesse, se si va a considerare i titoli più palpabili potrebbe trattarsi di un nuovo gioco di Quake, e la teoria si fa a anche più probabile per via dei vari rumor su id Software, tra cui quelli diffusi da uno dei membri del noto podcast XboxEra all’inizio di quest’estate.

Secondo il podcaster, ci sarebbe un reboot di Quake in sviluppo da id Software e Machine Games, che includerebbe modalità singleplayer e multiplayer, oltre che ad una protagonista femminile. La remaster di Quake è uscita su PC e console verso la fine di agosto, presentandosi con un supporto al 4K e ai 60 FPS, includendo una nuova espansione insieme agli aggiornamenti grafici che hanno riguardato la luce, i modelli, le ombre, il motion blur e l’anti-aliasing. L’ultimo nuovo gioco della serie uscito risale però al 2017, con Quake Champions.

