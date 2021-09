Migliori videogiochi in uscita: Ottobre 2021

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Ottobre 2021: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Superato Settembre è tempo di scoprire la nuova line-up a tema gaming! Ecco i migliori videogiochi di Ottobre 2021!

Tra le nuove uscite più interessanti sicuramente Solar Ash, un titolo dallo stile artistico unico e inimitabile. In un universo dai colori accesi e dai nemici enormi, dovrete farvi strada vestendo i panni di rei, una Voidrunner in missione per salvare il suo mondo dalla distruzione. In arrivo a Ottobre 2021 anche Jett: The Far Shore, un’avventura ai confini dello spazio che vi condurrà su un lontano, misterioso pianeta da esplorare. Credete di essere pronti per questo viaggio straordinario? Per gli amanti degli RPG, invece, segnaliamo Disciples: Liberation, un fantasy dai toni dark e maturi. La vostra missione è quella di liberare la terra di Nevendaar dai mali che la piagano, ma attenzione: ogni scelta ha un costo in questo mondo di magia e segreti…

Tra i migliori videogiochi di ottobre 2021 svetta anche Far Cry 6: mettetevi alla guida di un gruppo di ribelli prima che il dittatore di Yara riesca ad addestrare il suo ered. Se non ci riuscirete, perderete tutto: la vostra isola, la vostra libertà, la vostra vita. Per gli appassionati di anime e manga è in arrivo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, il videogioco ufficiale di Demon Slayer! Vestite i panni del giovane Tanjiro nella sua impresa disperata per restituire a Nezuko la sua umanità. Se invece avete bisogno di un po’ di relax, perché non fate una gita a Moonglow Bay? Incontrerete tanti nuovi amici nella sua ridente cittadina, e di certo farete un’ottima pesca nelle acque azzurre della sua baia! Per divertirsi tutti insieme, invece, non c’è niente di meglio di Mario Party Superstars, con ben 100 minigiochi da giocare!

Per la rubrica “graditi ritorni” segnaliamo Ori: The Collection. Finalmente i due apprezzatissimi titoli del franchise insieme in una meravigliosa raccolta su Nintendo Switch! Torna anche Alan Wake in una versione rimasterizzata che conquisterà sia i neofiti che i fan di vecchia data. Sempre in tema horror, è in arrivo Fatal Frame: Maiden of Black Water. Dopo il lontano debutto su Wii U nel 2015, il quinto capitolo del franchise di Fatal Frame sarà disponibile sulle piattaforme di nuova generazione. Siete pronti a immergervi in questo oscuro horror nipponico?

Oltre ai migliori videogiochi in uscita a Ottobre 2021, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Ottobre 2021 | Elenco

FIFA 22 – 1 ottobre – PS4, XBO, PS5, XSX, Switch, PC, Stadia

Alan Wake Remastered – 5 ottobre – PS4, XBO, PS5, XSX, PC

BPM: Bullets Per Minute – 5 ottobre – PS4, XBO

Exophobia – 5 ottobre – PS4, XBO, PS5, XSX, Switch, PC

Hell Let Loose – 5 ottobre – PS5, XSX

Jett: The Far Shore – 5 ottobre – PS4, PS5, PC

Lego Marvel Super Heroes – 5 ottobre –Switch

Nickelodeon All-Star Brawl – 5 ottobre – PS4, XBO, PS5, XSX, Switch, PC

Super Monkey Ball Banana Mania – 5 ottobre – PS4, XBO, PS5, XSX, Switch, PC

Far Cry 6 – 7 ottobre – PS4, XBO, PS5, XSX, PC, Stadia

Moonglow Bay – 7 ottobre – XBO, XSX, PC

Metroid Dread – 8 ottobre – Switch

Tetris Effect: Connected – 8 ottobre – Switch

Ori: The Collection – 12 ottobre – Switch

Back 4 Blood – 12 ottobre –PS5, XSX, Switch

The Idolmaster: Starlit Season – 14 ottobre – PS4, PC

Monark – ottobre – PS4, PS5, Switch

Crysis Remastered Trilogy – 15 ottobre – PS4, XBO, PS5, XSX, Switch, PC

Story of Seasons: Friends of Mineral Town – 15 ottobre – PS4, XBO

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – 15 ottobre – PS4, XBO, PS5, XSX, PC

NHL 22 – 15 ottobre – PS4, XBO, PS5, XSX

The Caligula Effect 2 – 19 ottobre – PS4, Switch

Disciples: Liberation – 21 ottobre – PS4, XBO, PS5, XSX, PC

Battlefield 2042 – 22 ottobre – PS4, PS5, PC

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – 22 ottobre – PS4, XBO, PS5, XSX, PC

Guardians of the Galaxy – 26 ottobre – PS4, XBO, PS5, XSX, Switch, PC

Iron Harvest Complete Edition – 26 ottobre – PS5, XSX

Solar Ash – 26 ottobre – PS4, PS5, PC

Age of Empires IV – 28 ottobre – PC

Fatal Frame: Maiden of Black Water – 28 ottobre – PS4, XBO, PS5, XSX, Switch, PC

Riders Republic – 28 ottobre – PS4, XBO, PS5, XSX, PC, Stadia

Undernauts: Labyrinth of Yomi – 28 ottobre – PS4, XBO, Switch, PC

Mario Party Superstars – 29ottobre – Switch

Stray – TBA ottobre