F1, GP Cina: ecco i risultati della gara

Da poco si è concluso il GP della Cina con la vittoria del solito Max Verstappen che precede un super Lando Norris e Sergio Perez. Bicchiere mezzo vuoto per le Ferrari che chiudono la gara in quarta posizione con Charles Leclerc seguito da Carlos Sainz quinto

Il GP della Cina termina con l’ennesima vittoria di Max Verstappen, la prima gara vinta in Cina, che scappa subito via creando il vuoto dietro di sè. L’olandese praticamente mai inquadrato dalla regia, vince portandosi dietro un fantastico Lando Norris che guadagna la seconda posizione ai danni di Sergio Perez che va a completare il podio. Quarta posizione per Charles Leclerc che partiva dalla sesta posizione. Chiude davanti al compagno di squadra Carlos Sainz quinto. A completare poi la top-10 troviamo George Russell, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg.

Gara che ha vissuto di vampate dove a smuovere un pò le carte sono state le due Safety Car: la prima al giro 25 quando la Kick Sauber di Valtteri Bottas si è fermata a bordo pista a causa di problemi al motore. La seconda safety entra in pista per rimuovere la Racing Bull di Yuki Tsunoda, dopo una foratura alla posteriore destra.

F1, GP Cina: i risultati alla bandiera a scacchi

Il GP della Cina ci ha riservato poche sorprese in pista. Tra queste spicca sicuramente la prestazione di Lando Norris che può ritenersi più che soddisfatto con il secondo posto conquistato ai danni di Sergio Perez. Il messicano non ha di certo sfoggiato una delle sue migliori performance quest’oggi, ma comunque riesce a terminare sul podio. Capitolo Ferrari invece senza infamia e senza lode, di più non si poteva fare. Il Cavallino porta comunque a casa ottimi punti per la classifica Costruttori.

Rialza leggermente la testa la Mercedes con George Russell che dopo una partenza a fionda si prende il sesto posto, solo nono invece Hamilton che partiva in diciottesima posizione. Gara come sempre emozionante quella di Fernando Alonso, l’asturiano fresco di rinnovo con Aston Martin, chiude al settimo posto dando vita a tanti sorpassi in pista. Tra le altre sorprese di giornata troviamo la Haas di Nico Hulkenberg in decima piazzola con una gara costante e pulita. Infine nelle retrovie ottima gara di Esteban Ocon che per la prima volta in stagione sfiora la zona punti chiudendo undicesimo. Male Lance Stroll che si ferma al quindicesimo posto. Zero punti invece per la Racing Bulls che ha vissuto una gara da incubo con entrambi i piloti costretti al ritiro.

E voi che ne pensate di questo GP della Cina? fatecelo sapere tramite un commento qui sotto e ricordatevi di seguirci come sempre su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo della Formula 1.