Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: nuovo video di gameplay

Il Diamante e la Perla di Nintendo sono rispettivamente più lucente e più splendente che mai, nel nuovo video di Pokémon con gameplay

Per quanto i riflettori siano tutti sul titolo dedicato ad Arceus e al passato di Sinnoh, anche Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente vogliono la loro parte ed abbiamo un nuovo video di gameplay per dimostrarlo. I remake dei titoli di quarta generazione, visti per la prima volta su Nintendo DS, stanno per tornare in grande spolvero, e ora grazie ad un montaggio di Game Informer possiamo vedere in modo più approfondito alcuni dei dettagli che i precedenti trailer hanno solo fatto vagamente intuire. Ciononostante, si tratta di appena cinque minuti di materiale.

Il gameplay di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Questa coppia di giochi di ruolo ci permetterà di rivisitare le idee di gameplay già viste in precedenza su DS, ma come dimostra il video quella di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente è più di una semplice mano di vernice. Nel filmato fanno capolino le battaglie, l’esplorazione dei dungeon, la personalizzazione delle proprie basi segrete e, soprattutto, le location e le ambientazioni che tutti gli amanti della quarta generazione riconosceranno a colpo d’occhio. Il video, presumibilmente a causa del consueto veto sull’audio per i titoli della Grande N ancora inediti, è accompagnato dalla costante narrazione dei redattori.

Questo ci offre però l’occasione di toccare argomenti solo accennati in precedenza, come le molte migliorie apportate all’esperienza di gioco originaria. La demo, fornita a Game Informer da Nintendo of America e da un rappresentante di The Pokémon Company, mostra l’abbandono delle MN visto nei titoli più recenti. I redattori hanno confermato infatti che a provvedere all’utilizzo delle mosse saranno i Pokémon presenti nelle vicinanze. Il video sfoggia anche l’espansione del sottosuolo, che permette più varietà nella fauna locale (in base alle decorazioni della Base Segreta). Potremo anche improvvisarci nuovamente minatori per ottenere pietre evolutive e fossili.

L'appuntamento è per il 19 novembre.