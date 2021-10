Animal Crossing New Horizons: il prossimo aggiornamento e il DLC sono in arrivo a breve

Nintendo ha annunciato la data d’uscita del prossimo DLC di Animal Crossing: New Horizons e del nuovo aggiornamento gratuito del gioco

Nintendo ha fornito dettagli sul nuovo aggiornamento dei contenuti in arrivo su Animal Crossing: New Horizons in arrivo 5 novembre, inoltre, ci sono anche varie novità sull’uscita del prossimo DLC che arriverà nella stessa data. L’aggiornamento 2.0 sarà gratuito per tutti i giocatori e aggiungerà una buona varietà di funzionalità, come il posatoio in cui i giocatori possono invitare gli amici a bere un caffè e ci sarà anche il ritorno di Kapp’n. Quest’ultimo trasporterà i giocatori verso isole misteriose casuali popolate da una strana fauna. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Animal Crossing New Horizons: tutte le novità dell’ultimo aggiornamento e del prossimo DLC di espansione

L’aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons aggiunge diversi nuovi elementi, un rinnovamento dell’app Foto che consente di scattare foto in prima persona, nuove acconciature, spazio di archiviazione ampliato, ricette fai da te per cucinare e molto altro, inoltre, non mancano neanche le novità sul nuovo DLC di espansione. Questo di cui vi abbiamo appena parlato è stato annunciato come l’ultimo importante aggiornamento gratuito per il titolo, ma non preoccupatevi: Happy Home Paradise vi terrà impegnati ancora a lungo in Animal Crossing. Qualora non lo sappiate si tratta di un contenuto a pagamento previsto in uscita il 5 novembre. L’espansione consente ai giocatori di avventurarsi in un nuovo arcipelago e aiutare i diversi abitanti del villaggio a scoprire le loro case di vacanza da sogno.

Oltre a modellare ampiamente le varie abitazione, dalla regolazione dell’illuminazione alla fornitura di oggetti particolari, i giocatori possono mettere in rete Poki per acquistare oggetti rari. Avrete anche la possibilità di tornare in case diverse e ristrutturarle, portare souvenir per gli abitanti del villaggio della vostra isola e molto altro ancora. Happy Home Paradise sarà in vendita a 25 euro con i preordini a partire dal 29 ottobre. Tuttavia, il DLC sarà incluso anche in Nintendo Switch Online + Expansion Pack. A proposito di Animal Crossing, sapevate che un fan ha ricreato nel gioco l’intero castello di Bowser?

A proposito di Animal Crossing, sapevate che un fan ha ricreato nel gioco l'intero castello di Bowser?