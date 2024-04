F1, Ferrari ora servono gli aggiornamenti: in arrivo già a Miami?

Dopo le prime cinque gare stagionali Ferrari può ritenersi soddisfatta delle prestazioni offerte in pista, ma dopo la gara di Shanghai per il team di Maranello è arrivato il momento di portare i primi aggiornamenti sulla SF-24

La Ferrari per la prima volta in stagione nel GP della Cina non ha piazzato una SF-24 sul podio. Nel prossimo appuntamento che sarà il GP di Miami, il team di Maranello porterà le prime grandi novità sulle monoposto, in attesa di vedere poi ad Imola un pacchetto più corposo. In Cina di certo non ha funzionato la gomma hard, con entrambi i piloti che non riuscivano a mettere il compound in temperatura. Ferrari che comunque in Cina ha massimizzato i danni, attualmente si trova a 44 punti di distacco dalla Red Bull nella classifica Costruttori e dunque si conferma seconda forza del Mondiale.

Dunque a Miami potremmo vedere i primi veri aggiornamenti portati da Ferrari, in un weekend dove ricordiamo si terrà la seconda Sprint della stagione. In Cina la Ferrari è scesa dal podio per la prima volta in questo inizio di stagione, facendosi surclassare da una McLaren più competitiva con Lando Norris che dava mezzo secondo al giro a Charles Leclerc.

Ferrari tra la Cina e Miami

Cosa non ha funzionato sulla SF-24 nel GP della Cina? Sicuramente da inizio stagione siamo abituati a vedere una monoposto che recita l’opposto della passata stagione, ovvero poco competitiva in qualifica e più performante sul passo gara. A Shanghai la SF-24 non è mai stata veramente un pericolo per gli avversari, soprattutto in gara dove le simulazioni facevano presagire ben altro. È lampante la difficoltà di mettere in temperatura le gomme, se poi ci mettiamo le basse temperature in cui si è corso diventa un’impresa ardua “accendere” la gomma dura.

Ha inciso anche e non poco lo scarso grip che presentava la pista cinese. A Maranello, come confermato dallo stesso team principal Frederic Vasseur, si sta lavorando molto duramente per portare i primi e significativi aggiornamenti sulla SF-24. Potremmo vedere già nel prossimo GP di Miami le prime modifiche alla vettura con un fondo totalmente ridisegnato, in attesa poi di osservare come si comporteranno le due Rosse ad Imola dove vedremo una SF-24 “estremizzata” per provare a colmare il gap dalla Red Bull e confermarsi seconda forza nel Mondiale.

Le parole di Vasseur al termine del GP della Cina

Ai microfoni di Sky il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha messo a punto un’analisi su cosa non ha funzionato sulla SF-24 e sui prossimi aggiornamenti:

Siamo partiti indietro già nella qualifica poi in gara abbiamo avuto un ottimo primo stint con le gomme medie. Poi però abbiamo fatto fatica con le gomme hard dove è stato complicato metterle nella finestra giusta. Nel complesso la princiaple difficoltà è stata partire al seso e settimo posto, così diventa difficile rimontare. Aggiornamenti? In fabbrica i ragazzi stanno lavorando come matti giorno e notte per portare gli aggiornamenti nelle prossime gare. Abbiamo già anticipato qualche piccola novità, c’è poi da considerare la difficoltà che portare aggiornamenti in un weekend sprint non è semplice. Credo che in questo weekend il problema sia stato non estrasse tutto il potenziale dal pacchetto a disposizione.

E voi che ne pensate della gara della ferrari in Cina? Il team di Frederic Vasseur saprà rialzare la testa con gli aggiornamenti?