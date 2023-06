Migliori videogiochi in uscita: Giugno 2023 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Giugno 2023: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Maggio chiude definitivamente la primavera ed entriamo finalmente nella stagione estiva! Giugno porta con sé una nuova line-up di videogames: scopriamo insieme i nuovi titoli in arrivo!

Tra i nuovi arrivi troviamo Final Fantasy XVI, nuovo capitolo della saga fantasy più famosa di sempre. Il mondo di Valisthea è in pericolo: una misteriosa piaga sta prendendo il sopravvento sul Cristallo Madre, l’entità protettrice di questo mondo. Clive, giovane discendente di una nobile famiglia di Valisthea, parte alla ricerca di una soluzione per contenere la Piaga e sconfiggere un pericoloso Eikon oscuro. Giugno 2023 propone anche Diablo IV, che si svolge 30 anni dopo gli eventi del predecessore Le forze di demoni e angeli si sono esaurite, permettendo ai cultisti di evocare Lilith e di prendere il potere nel Sanctuarium. Riuscirete a rispedirla nel vuoto e a ristabilire l’equilibrio distrutto?

Titolo dallo stile decisamente interessante è Dordogne, un’avvntura nella campagna francese che mescola acquerello e 3D. Mimi, ormai adulta, dovrà riscoprire ricordi di infanzia che credeva perduti e ricostruire la storia della sua famiglia. Dordogne è un tuffo nei ricordi e al tempo stesso un viagio di formazione che vi conquisterà e, siamo sicuri, vi farà venire nostalgia della vostra infanzia.

Per gli amanti dei picchiaduro tra i migliori videogiochi in uscita c’è anche Street Fighter 6, con 18 World Warriors al lancio e quattro combattenti aggiuntivi ottenibili tramite contenuto scaricabile, che verrà rilasciato nel corso dell’anno. Di questi 18 lottatori, 7 sono delle new entry pronte a stupirci: A.K.I., Jamie, JP, Kimberly, Lily, Manon e Marisa.

Per i fan di Crash Bandicoot, tra i nuovi arrivi c’è anche Crash Team Rumble, un gioco d’azione a squadre quattro contro quattro. Sarà possibile avere nel proprio team i personaggi della saga, come Crash, Coco, Tawna, Cortex e Dingodile, ognuno con abilità e tecniche uniche. L’obiettivo? Raccogliere più frutti Wumpa dell’altra squadra e difendere la propria area dalla squadra avversaria!

Per la serie “graditi ritorni” tra le migliori uscite di Giugno 2023 non possiamo segnalare Ghost Trick: Detective Fantasma. Rilasciato originariamente nel 2011, se non avete ancora avuto modo di giocare questa bizzarra detective story è decisamente l’occasione giusta. Sissel, il nostro protagonista detective, si risveglia in una discarica e si accorge di essere diventato… un fantasma. Sissel dovrà imparare a controllare gli oggetti inanimati e riavvolgere il tempo per trovare il suo assassino, ma ha solo ventiquattro ore di tempo per farlo prima di sparire definitivamente.

Migliori videogiochi in uscita: Giugno 2023 | Elenco

Etrian Odyssey Origins Collection – 1 giugno – PC, Switch

Gunfire Reborn – 1 giugno – PS4, PS5

Homebody – 1 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Killer Frequency – 1 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Shantae – 2 giugno – PS4, PS5

Street Fighter 6 – 2 giugno – PS4, PS5, XSX, PC

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie – 2 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

The Elder Scrolls Online: Necrom – 5 giugno – PC

Amnesia: The Bunker – 6 giugno – PS4, XBO, XSX, PC

Diablo IV – 6 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Loop8: Summer of Gods – 6 giugno – PS4, XBO, PC, Switch

Bleak Sword DX – 8 giugno – PC, Switch

Harmony: The Fall of Reverie – 8 giugno – PC, Switch

Pro Cycling Manager 2023 + Tour de France 2023 – 8 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Raiden III x Mikado Maniax – 9 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Front Mission 2 Remake – 12 giugno – Switch

Dordogne – 13 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Daydream: Forgotten Sorrow – 14 giugno – PC

Jack Jeanne – 15 giugno – Switch

Layers of Fear – 15 giugno – PS5, XSX, PC

Goodbye Volcano High – 15 giugno – PS4, PS5, PC

F1 23 – 16 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Park Beyond – 16 giugno – PS5, XSX, PC

Aliens: Dark Descent – 20 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Crash Team Rumble – 20 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX

Final Fantasy XVI – 22 giugno – PS5

Harmony: The Fall of Reverie – 22 giugno – PS5, XSX

Sonic Origins Plus – 23 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Charade Maniacs – 27 giugno – Switch

Story of Seasons: A Wonderful Life – 27 giugno – PS5, XSX, PC, Switch

Crime O’Clock – 30 giugno – PC, Switch

Ghost Trick: Detective Fantasma – 30 giugno – PS4, XBO, PC, Switch

Master Detective Archives: Rain Code – 30 giugno – Switch

Ragnarok Begins – 30 giugno – PC

AFL 23 – TBA – XBO, XSX

Cricket 24 – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Crime Boss: Rockay City – TBA – PS5, XSX