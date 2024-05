Fast & Furious, è in arrivo una serie tv sul franchise?

Dopo la conclusione del franchise cinematografico, la serie di Fast & Furious potrebbe approdare sul piccolo schermo in una serie tv

Il franchise di Fast & Furious lo scorso anno è giunto al suo decimo capitolo, raggiungendo così il culmine di una corsa iniziata nel lontano 2001 e che nel corso degli anni ha raggruppato sul grande schermo uno dei più prestigiosi e variegati cast corali del panorama action. E, dopo il mastodontico Fast X, la saga si avvia verso la sua conclusione con l’undicesimo film, che promette di chiudere la storyline di Dom Toretto e dei suoi spericolati compagni d’avventure. Quindi quale futuro attenderà il franchise dopo il capitolo conclusivo?

Fast & Furious si è affermato come una delle saghe più redditizie di sempre per la Universal Pictures, ed è praticamente certo che in qualche modo il franchise troverà il modo di proseguire anche dopo Fast 1. A rassicurare i fan sul futuro è stata Donna Langley, capo di NBCUniversal, la quale ha dichiarato in un’intervista rilasciata nelle ultime ore come il franchise abbia ancora benzina nel serbatoio.

Fast & Furious: potrebbe essere in arrivo una serie tv

Universal infatti potrebbe seriamente valutare l’idea di portare il franchise sul piccolo schermo. Donna Langley ha lasciato intendere che potrebbe essere percorsa la strada di uno spin-off televisivo, sulla scia di show come Pitch Perfect o Ted. Interrogata sui possibili franchise, che potrebbero presto esordire nel mondo della serialità televisiva, la executive ha laconicamente dichiarato: Fast & Furious è una buona idea.

L’uscita dell’undicesimo e teoricamente conclusivo capitolo della saga al momento è ufficialmente fissata per il 4 aprile 2025, anche se il dilatarsi dei tempi previsti per l’inizio delle riprese rende ad ora più che verosimile un significativo slittamento della data indicata al 2026. Vi piacerebbe vedere una serie dedicata al mondo di Dom Toretto? Fatecelo sapere nei commenti!

