Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, quali sono i migliori trucchi e i consigli da seguire per iniziare al meglio la nuova avventura in Diablo IV

Sicuramente i fan di Diablo non hanno preso bene, ai tempi, l’arrivo di Diablo Immortal, soprattutto considerando il modo di far marketing che Blizzard utilizzò. Il tempo è ormai passato, però, e la ferita sembra essersi rimarginata, anche considerando l’amore per Diablo II Resurrected e l’attenzione che ha ricevuto Diablo IV e l’arrivo della sua open beta. Dobbiamo attendere ancora un po’ per avere tra le mani il gioco completo, ma intanto abbiamo iniziato con voi ad esplorarne il contenuto e sembra davvero poter soddisfare tutti i palati. Se, però, i fan di vecchia data si troveranno di fronte a meccaniche che conoscono anche bene, i neofiti potrebbero sentirsi sperduti. Ed è qua che entriamo in scena noi!

I nostri trucchi e consigli per iniziare in Diablo IV!

Iniziare ad esplorare un mondo esteso e terribilmente complesso come quello di Diablo IV potrebbe essere a tratti straniante, specialmente per tutti coloro che non sono fan del franchise e che quindi non ne conoscono determinate meccaniche. Ed è qui che entriamo in scena noi, in questa guida vogliamo andare ad esplorare quali sono i punti salienti e, soprattutto, quelli da non dimenticare per evitare di perdere tempo e risorse. Insomma: scopriamo insieme, in questa guida dedicata, quali sono i migliori trucchi e consigli da seguire per iniziare al meglio la nostra nuova avventura in Diablo IV!

Teletrasporto e pozioni | Diablo IV: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

C0me potete ben notare sin dalle prime ore della Beta, Diablo IV, la mappa di gioco è costellata di dungeon e segreti. E non sono solo davvero tantissimi, ma sono anche molto approfonditi ed estesi. Se continuerete a spostarvi a piedi da un dungeon ad un altro non finirete davvero più. L’idea di base è dunque quella di utilizzare il teletrasporto, attivabile tramite l’apertura della mappa, selezionando l’ingresso del dungeon a cui vorrete recarvi. Una semplice operazione che vi risparmierà ore ed ore di passeggiate.

Altro punto molto importante sono le Pozioni, praticamente vitali (pun intended ndr.) per la sopravvivenza del vostro eroe in Diablo IV. Per migliorare le pozioni (potrete farlo ogni 10 livelli, nello specifico) dovrete recarvi dall’Alchimista. Pensate che il solo primo miglioramento vi consentirà di ripristinare 48 punti vita, invece che 17, triplicando quasi l’effetto della pozione.

Scegliete bene la classe | Diablo IV: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

Per quanto la scelta della classe sia soggettiva, è indiscutibilmente quella più determinante in merito allo svolgimento di tutta la vostra avventura in Diablo IV. Il roster messo in campo da Blizzard in questo momento è composto da cinque diversi guerrieri, ciascuno con abilità e personalità uniche. Le caratteristiche base sono le seguenti:

Barbaro : è la classe più forte e potente di tutte, specialista nel combattimento a corto raggio.

: è la classe più forte e potente di tutte, specialista nel combattimento a corto raggio. Tagliagole : classe molto agile, specializzati sia nel combattimento ravvicinato sia in quello a distanza. Molto versatile, è anche in grado di utilizzare la magia per creare ombre ed evocare fulmini.

: classe molto agile, specializzati sia nel combattimento ravvicinato sia in quello a distanza. Molto versatile, è anche in grado di utilizzare la magia per creare ombre ed evocare fulmini. Druido : la classe dei mutaforma, sono in grado di trasformarsi in animali di varia natura (orsi e lupi). Inoltre, possono utilizzare le proprie abilità sia per danneggiare i nemici sia per curare gli alleati.

: la classe dei mutaforma, sono in grado di trasformarsi in animali di varia natura (orsi e lupi). Inoltre, possono utilizzare le proprie abilità sia per danneggiare i nemici sia per curare gli alleati. Incantatrice : classe in grado di comandare gli elementi per portare distruzione e… vittoria.

: classe in grado di comandare gli elementi per portare distruzione e… vittoria. Negromante: classe che caratterizza potenti maghi, che possono evocare creature senza anima per combattere i nemici, oltre che maledirli.

Esplorate, esplorate e raccogliete… Galovine! | Diablo IV: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

Esplorare l’open world di Diablo IV è una parte essenziale dell’esperienza, perché vi porterà a scoprire nuove missioni, oggetti e… segreti. Prendetevi il vostro tempo, uscite dal sentiero prestabilito dal vostro obiettivo attuale e cercate aree nascoste e tesori, che possono donarvi inestimabili tesori. Parlate con gli NPC, perché vi possono affidare missioni secondarie da cui ottenere esperienza e nuovo contenuto. Non correte lungo la storia principale del gioco, perché di opportunità per ottenere oggetti di valori e level up importanti ne avrete a bizzeffe. Siate avventurosi!

Il Galovine è un altro punto essenziale in Diablo IV. Un materiale di crafting, che potete trovare nelle terre del titolo di Blizzard, che vi servirà moltissimo nel corso dell’avventura. È un materiale essenziale specialmente a causa delle sue proprietà alchemiche, in quanto potete usarlo per migliorare le vostre pozioni e creare elisir extra.

Equipaggiamenti e… occhio ai dintorni! | Diablo IV: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

Nel mondo di Diablo IV, così come quello dei capitoli precedenti, il reperire e il migliorare il vostro equipaggiamento è una parte essenziale per sopravvivere e, soprattutto, spadroneggiare nelle terre di gioco. Proseguire nel gioco vi metterà davanti a nemici sempre più potenti e insidiosi, quindi prestate sempre attenzione alle statistiche dei vostri pezzi di equipaggiamento per essere sicuri di equipaggiare quelli necessari al vostro personaggio e al vostro stile di combattimento.

Nel mentre pensate a quale armatura indossare, ci raccomandiamo anche di dare sempre un’occhiata ai vostri dintorni. Il mondo di Diablo IV è costellato di pericoli come trappole e lava e altri ostacoli che potrebbero benissimo uccidervi nel giro di pochi passi. Prima di entrare in combattimento, guardatevi sempre intorno e cercate i vantaggi tattici che potete ricavare dall’ambiente.

Conosci il tuo nemico e… sperimenta! | Diablo IV: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

Conoscere le debolezze dei nemici è una chiave fondamentale per sconfiggerli velocemente, in Diablo IV così come in qualsiasi altro videogioco della serie. Cercate di tenere a mente gli elementi e i tipi di attacco a cui ogni nemico è particolarmente sensibile e utilizzate il vostro equipaggiamento di conseguenza. Utilizzate diversi approcci per capire qual è quello che funziona meglio con la vostra build e prestate attenzione al comportamento nemico e ai loro pattern, per anticipare i loro attacchi e creare strategie accurate.

Questo vi porterà ovviamente a sperimentare con le abilità a vostra disposizione, cosa che inevitabilmente vi consentirà di trovare il vostro stile di gioco. Valutate le varie (e vastissime) opzioni che il gioco vi mette a disposizione per sperimentare nuove potenti combinazioni e, in particolar modo, prestate attenzione alle abilità passive del vostro personaggio, in quanto possono donarvi bonus particolarmente importanti. Ricordatevi sempre che potete resettare i vostri punti abilità per provare build differenti, quindi non sentitevi costretti in un qualcosa che non vi appartiene.

Il crafting, gli incantamenti e… la community! | Diablo IV: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

Craftare e incantare i vostri equipaggiamenti è un modo particolarmente utile per migliorare il vostro setup e creare nuovi e potenti oggetti utili in battaglia. Per far ciò dovrete ovviamente raccogliere materiali nel corso dei vostri viaggi, quindi prestate particolare attenzione a quelli più rari e sperimentate (nuovamente!) con differenti combinazioni, per scoprirne di nuove.

Infine: non abbiate paura di chiedere aiuto alla community di Diablo IV! Che sia tramite amici, community online e risorse in-game, non c’è alcuna vergogna nel cercare aiuto esterno. Unitevi a gruppi o clan per fare squadra con altri giocatori e lavorare insieme per abbattere nemici particolarmente potenti. Ricordatevi: Diablo IV, così come qualsiasi altro titolo appartenente al nostro medium, è un gioco che deve divertire, e non frustrare!

Buon divertimento!

E questo è tutto quello che possiamo dirvi per ora. I nostri trucchi e consigli per iniziare a giocare a Diablo IV terminano qui! Fateci sapere se state giocando alla Open Beta qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!