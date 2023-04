State of Play: annunciata una presentazione da 20 minuti per Final Fantasy XVI

Venti minuti, tutti dedicati al gameplay del gioco di ruolo più atteso: il prossimo State of Play promette faville con Final Fantasy XVI

Come un fulmine di Ramuh a ciel sereno, Sony ha annunciato uno State of Play incentrato sul gameplay di Final Fantasy XVI, che ci intratterrà per venti minuti filati. In quanto a data e ora, dovremo sintonizzarci sui canali social (leggasi: prevalentemente YouTube) domani sera. Infatti l’appuntamento è per mercoledì 13 aprile, in quelle che per noi saranno le 23:00. Il titano cobalto ha preferito non sbottonarsi particolarmente su ciò che vedremo nel corso della presentazione, ma molto probabilmente potremo aspettarci nuove aree del gioco. Anche le meccaniche di gameplay la faranno da padrone, se dovessimo azzardare altre ipotesi.

Venti minuti volano come il vento: lo State of Play di Final Fantasy XVI

Allo stesso modo, Sony non ha menzionato la presenza di altri annunci nel corso dello State of Play al di fuori di Final Fantasy XVI. Per quel che vale, la scorsa presentazione si è tenuta a febbraio, e ha fatto di Suicide Squad: Kill the Justice League la sua attrazione principale. Quel che è certo è che Square-Enix è nel pieno dei preparativi per il day one del gioco, attualmente esclusiva PS5. Quel poco che il colosso dei giochi di ruolo ha mostrato porta a sperare in un mondo di gioco capace di eguagliare il combattimento. E se fosse questo il caso, molto probabilmente Tears of the Kingdom avrebbe concorrenza ai prossimi Game Awards.

State of Play presents more than 20 minutes of new Final Fantasy XVI gameplay this Thursday. Tune in live at 2pm PT / 5pm ET / 11pm CEST: https://t.co/nOULcwLVnQ pic.twitter.com/vNR9kGbxL6 — PlayStation (@PlayStation) April 11, 2023

L’annuncio del titolo risale al 2020. Il fulcro della trama è il protagonista Clive (no, non quel Clive) e l’intrigo fantapolitico che ruota intorno a lui. Le creature leggendarie restano in gioco sotto il nuovo nome di Eikon, ma a mettere il gioco sotto una luce completamente diversa è il già citato combat system, che completerà la fase transitoria già vista nel quindicesimo capitolo (e nel remake del settimo) verso una vena action in stile Devil May Cry. Il titolo sarà disponibile il 22 giugno su PlayStation 5. L’hype è, se serve specificarlo, a mille. Appuntamento per domani sera alle undici!

