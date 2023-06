F1 GP Spagna: orari diretta TV e streaming

Il GP di Spagna a Montmeló si avvicina e in questo articolo vi diremo gli orari della diretta TV e streaming della gara di F1. Scopriamo dove vederla

Il nuovo Gran Premio del mondiale è dietro l’angolo e nell’attesa di scoprire come si comporteranno i vari piloti con le loro monoposto, facciamo un piccolo riassunto di quanto avvenuto fino a questo momento. Il GP di Monaco regala sempre grandi emozioni, nonostante la totale assenza di sorpassi dovuta alla poca larghezza dello stesso. Fin dalla qualifica si poteva intuire che la gara non sarebbe stata tranquilla e, per buona parte è stato così.

Dopo una metà gara del tutto anonima, la pioggia è arrivata scrosciante, portando con sé non solo l’acqua, ma anche quella scintilla che ha riacceso la gara. Con il circuito mezzo bagnato e mezzo asciutto, i piloti hanno rischiato grosso rimanendo con le slick e la girandola dei pit stop per passare alle intermedie ha creato non pochi problemi alle scuderie e ai piloti a causa delle strategie più o meno azzeccate. Vince il solito Max Verstappen, seguito da un intramontabile Fernando Alonso e al terzo posto uno straordinario Esteban Ocon. Male le due Ferrari, che chiudono 5ª e 7ª alle spalle delle Mercedes e con l’altra Alpine di Gasly fra di loro.

Ricordiamo che Sky Italia detiene i diritti TV per tutto quello che riguarda il mondiale di F1 e il motomondiale. Le prove, le qualifiche e le gare sono perciò trasmesse in diretta sui canali Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV, la piattaforma online della società. Gli appassionati potranno anche seguire le repliche delle gare su TV8, il canale in chiaro del digitale terrestre. Passiamo adesso al motivo per il quale siete arrivati su questa pagina. Quali sono gli orari della diretta TV e streaming del GP di Spagna di F1 che si correrà a Montmeló? Ecco tutto quello che dovete sapere.

Tutti gli orari della diretta TV e streaming della F1 (e non solo) per il GP di Spagna a Montmeló

Un programma ricco ci attende anche in questo fine settimana, sebbene non vi sia la presenza della Porsche Super Cup come avvenuto nel precedente appuntamento. Vediamo ora la tabella degli appuntamenti per questo fine settimana:

Venerdì 2 giugno 09:50 Prove Libere F3 11:05 Prove Libere F2 13:30 Prove Libere 1 F1 15:00 Qualifiche F3 15:55 Qualifiche F2 17:00 Prove Libere 2 F1

Sabato 3 giugno 10:30 Gara Sprint F3 12:30 Prove Libere 3 F1 14:15 Gara Sprint F2 16:00 Qualifiche F1

Domenica 4 giugno 09:55 Feature Race F3 11:25 Feature Race F2 15:00 Gara F1



Come già detto in precedenza, il week-end del mondiale di F1 può essere seguito sui canali Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV. Non solo F1 però! Tramite l’abbonamento a NOW TV, potremo godere dello spettacolo del mondiale della MotoGP e degli altri campionati automobilistici, le Finals di NBA, 3 partite di Serie A per turno e tutto il grande spettacolo del calcio europeo, oltre ai migliori tornei di tennis e tanti altri sport al costo di 14,99 € al mese. Per chi volesse abbonarsi o volesse solo maggiori informazioni, può farlo tramite il seguente link.

Questi erano tutti gli orari della diretta TV e streaming della F1 per quello che sarà il GP di Spagna a Montmeló. Chi pensate riuscirà a ottenere la vittoria? Fatecelo sapere nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo web e social, continuate a seguire tuttotek.it!