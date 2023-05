Migliori videogiochi in uscita: Maggio 2023 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Maggio 2023: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Aprile è ormai terminato: ci avviciniamo all’estate con Maggio 2023 e con la sua nuova lineup di videogiochi. Scopriamo insieme cosa ci serba questo nuovo mese!

Iniziamo con i nuovi arrivi e segnaliamo Redfall, sparatutto in prima persona che vi vedrà lottare per la sopravvivenza. Dopo un esperimento scientifico fallito, un esercito di vampiri ha invaso e isolato la città di Redfall dal mondo esterno. Assediati e senza possibilità di aiuti esterni, i nostri eroi dovranno farsi strada tra avversari formidabili: starà a voi sfruttare al meglio le abilità dei personaggi per salvarvi la pelle. Sempre a Maggio 2023, per gli appassionati dell’horror consigliamo Amnesia: The Bunker: un vero inferno interattivo, in cui ogni vostro movimento e decisione verranno osservati e memorizzati. Ogni scelta che farete avrà conseguenze: fuggire da un bunker della I° Guerra Mondiale è un’impresa già ardua, ma quando il bunker è maledetto… ce la farete a superarne gli orrori?

Altro titolo in arrivo a Maggio 2023 è The Lord of the Rings: Gollum, un’avventura inedita e focalizzata sul punto di vista dell’ex hobbit. Separato dal suo «tesssoro», Gollum farà di tutto per recuperarlo, anche avventurarsi in accampamenti pieni di orchetti e affrontare altri pericoli. Ma per proseguire nella ricerca non potrà certo fare affidamento sulla forza bruta: sarà vostro compito guidarlo sfruttando le sue peculiari abilità e… tenendo a bada la sua molesta doppia personalità! Proseguendo sul filone fantasy troviamo Trinity Trigger, avventura di ruolo che piacerà agli ammiratori della serie Mana. Da secoli è in atto una lotta tra gli Dei dell’Ordine e gli Dei del Caos per il controllo di Trinitia. Cyan, un normale ragazzo di un piccolo villaggio pacifico, scopre di essere stato scelto dagli Dei del Caos per divenire il loro paladino e partire all’avventura.

Concludiamo i migliori videogiochi in uscita di Maggio 2023 con IL titolo atteso da tutti. Tra i migliori videogiochi di Maggio 2023 c’è, ovviamente, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Link deve opporsi all’ennesima forza malvagia che cerca di distruggere Hyrule; affiancato da Zelda, il nostro protagonista dovrà esplorare il mondo alla ricerca di nuovi manufatti e incanti ancora più misteriosi. Sequel del fortunatissimo Breath of the Wild del 2017, Tears of the Kingdom conserva molti aspetti del suo predecessore ma ne espande la portata: il mondo è stato ampliato per consentire un’esplorazione più verticale, garantendovi un’esperienza senza precedenti.

Per la serie “graditi ritorni” tra i migliori videogiochi di Maggio 2023 c’è sicuramente Hogwarts Legacy. Più che di ritorno dovremmo parlare di ritardo, dato che il gioco arriva finalmente anche su PlayStation 4 e Xbox One! Adesso tutti gli appassionati di Harry Potter potranno vivere l’avventura sognata da una vita. Chiudiamo con System Shock, remake dell’omonimo gioco di culto: un’avventura Cyberpunk nella quale vi troverete a vestire i panni di un hacker in lotta contro una potente e inquietante intelligenza artificiale. Da non perdere per gli appassionati del genere!

Oltre ai migliori videogiochi in uscita a Maggio 2023, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Maggio 2023 | Elenco

Age of Wonders 4 – 2 maggio -PS5, XSX, PC

Redfall – 2 maggio – XSX, PC

Death or Treat – 5 maggio – PS5, XSX, PC

Hogwarts Legacy – 5 maggio – PS4, XBO

Hometopia – 5 maggio – PC

Darkest Dungeon II – 8 maggio – PC

Dokapon Kingdom: Connect – 9 maggio – Switch

Midautumn – 9 maggio – PC

Fuga: Melodies of Steel 2 – 11 maggio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 12 maggio – Switch

Ys IX: Monstrum Nox – 12 maggio – PS5

Trinity Trigger – 16 maggio – PS4, PS5, PC, Switch

The Outlast Trials – 18 maggio – PC

Lego 2K Drive – 19 maggio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Amnesia: The Bunker – 23 maggio – PS4, XBO, XSX, PC

Glitch Busters: Stuck on You – 23 maggio – PS4, PC, Switch

Puzzle Bobble Everybubble! – 23 maggio – Switch

After Us – 23 maggio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Bat Boy – 25 maggio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

The Lord of the Rings: Gollum – 25 maggio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook – 26 maggio – PS4, PC, Switch

Hello Neighbor VR: Search and Rescue – 26 maggio – PSVR

Sheepy: A Short Adventure– 26 maggio – PC

Company of Heroes 3 – 30 maggio – PS5, XSX

Farworld Pioneers – 30 maggio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

System Shock – 30 maggio – PC

Backpack Hero – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

TT Isle Of Man: Ride On The Edge 3 – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

WrestleQuest – TBA – PC, Switch

Humanity – TBA – PS4, PS5, PC