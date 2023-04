Street Fighter 6 Showcase: tutti gli annunci e le novità!

Tramite un comunicato stampa, Plaion ha ricondiviso tutte le novità mostrate durante lo Showcase di Street Fighter 6: scopriamo insieme tutti gli annunci e le ultime novità sul gameplay in questo articolo dedicato!

Durante lo Showcase di Street Fighter 6, presentato dalla leggenda del rap Lil Wayne, sono state condivise nuove informazioni sul gioco tra cui nuovi dettagli sul World Tour, avatar personalizzati, funzionalità di accessibilità, la roadmap dell’Anno 1 e una demo disponibile da oggi su PlayStation 5 e PlayStation 4, che arriverà su Xbox e Steam il 26 aprile! Nelle prossime righe andremo ad elencare tutte le novità e gli annunci, in attesa dell’arrivo del gioco di Capcom il prossimo 2 giugno 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S e PC (via Steam).

Street Fighter 6 Showcase: fra i tanti annunci partiamo dal World Tour

È stata mostrata una nuova location del World Tour chiamata Nayshall, una nazione in via di sviluppo nascosta in un angolo remoto dell’Asia. Qui incontrerai iconici Maestri e vivrai il mondo di Street Fighter con il tuo avatar personalizzato mentre percorri le strade di Metro City, Nayshall e altri luoghi in tutto il mondo in questa nuova modalità storia per giocatore singolo. Sono stati introdotti anche una serie di elementi GDR. Puoi consumare oggetti e cibo durante la battaglia o nei ristoranti per recuperare vitalità, acquisire buff o infliggere debuff. Aumentando di livello il tuo avatar, guadagnerai punti abilità da spendere in un albero delle abilità per personalizzare ulteriormente il tuo set di mosse su misura.

Potrete anche diventare uno studente dei vostri Maestri preferiti, inclusi tutti i 18 personaggi disponibili al lancio, acquisendo il loro stile e imparando le loro mosse speciali. Aumentate i vostri legami con i Maestri offrendo loro regali e completando le missioni. Potrete sbloccare nuovi filmati mentre stabilite connessioni personali con questi combattenti leggendari.

Avatar Personalizzato e Accessibilità | Street Fighter 6 Showcase: tutti gli annunci e le novità!

Create il vostro personaggio unico in World Tour e poi andate in Battle Hub per unirvi alle battaglie contro gli altri giocatori online. Usate il vostro avatar con lo stile di combattimento di Dhalsim, lo Screw Piledriver di Zangief e l’Hadoken di Ken o qualsiasi altra combinazione di abilità che avete imparato nel World Tour per mostrare il vostro stile di combattimento personale. Fate attenzione perché il vostro avversario potrebbe aver escogitato un set di mosse ancora più selvaggio.

Street Fighter 6 si impegna a supportare una maggiore accessibilità con un sound design innovativo che ti dice quanto sei lontano dal tuo avversario, il livello degli attacchi, se un attacco è un cross-up, quanto Drive Gauge rimane e altro ancora. Sia per i nuovi arrivati che per i veterani, ci sono tutorial, guide dei personaggi e prove combinate arricchite, che forniscono una solida base per ogni personaggio. Il nostro terzo Control Type, insieme a Classico e Moderno, è Dinamico, in cui puoi scatenare le mosse appariscenti di un personaggio premendo il pulsante di attacco automatico e facendo in modo che l’IA assista i tuoi attacchi e le tue combo.

Le varie modalità | Street Fighter 6 Showcase: tutti gli annunci e le novità!

La modalità Arcade è una modalità per giocatore singolo in cui affronterete il computer e imparerete di più sulla storia di ogni combattente. Completate la modalità Arcade con ogni personaggio per sbloccare e visualizzare bellissime illustrazioni nella Galleria. I vostri punteggi possono anche essere caricati nelle classifiche online! Giocate contro altri giocatori o contro il computer creando una squadra composta da un massimo di 5 personaggi e personalizzate il Match Format a vostro piacimento, ad esempio Single Elimination, Doubles e Teams.

Extreme Battle introduce set di regole che dovrete seguire, insieme a funzioni divertenti come Running Bulls o la versione speciale della patata bollente. Giocate in Extreme Battle per saperne di più sulle basi del gioco o per scatenare il caos a una festa. Giocate online contro altri giocatori creando una stanza personalizzata. I quattro cabinati virtuali nella stanza possono essere impostati su One on One, Extreme Battle o Training. Le stanze personalizzate ora possono includere fino a 16 giocatori alla volta e rendono l’Online Training e il Match Spectating più facili che mai!

Ranked Matches e Battle Damage | Street Fighter 6 Showcase: tutti gli annunci e le novità!

Tornano i Ranked Matches e sono state adottate misure per ridurre la pressione di perdere una partita in determinati gradi. Per prima cosa, è stata aggiunta una funzione di protezione una tantum per chi ha raggiunto il grado Diamante e inferiore. Successivamente, i Rookie non perderanno più League Point in caso di sconfitta per incoraggiare il gioco online. Infine, i giocatori di livello Ferro-Oro e Maestro non incorreranno in retrocessioni di Lega. Ogni personaggio ha anche il proprio grado individuale, quindi provare nuovi personaggi nelle partite classificate è più accessibile che mai.

Per celebrare l’intera serie di Street Fighter, è stata introdotta la funzione Battle Damage! Durante i combattimenti, i personaggi diventeranno più sudati, svilupperanno tagli e lividi, insieme ad altri segni di accese battaglie che appariranno sui loro volti e vestiti. Tutto ciò sarà disponibile solo in alcune modalità offline e può essere disattivato in Impostazioni. È stato anche mostrato come i giocatori possono creare un club nel Battle Hub per giocare con gli amici e trovare giocatori che la pensano allo stesso modo. Personalizzate l’emblema del vostro Club e create una divisa che solo i membri del tuo Club possono sfoggiare.

Anno 1 e Demo! | Street Fighter 6 Showcase: tutti gli annunci e le novità!

Rashid, che ha debuttato in Street Fighter V, ritorna nell’estate 2023. L’enigmatico A.K.I. entra a far parte del roster nell’autunno 2023. Anche Ed, il giovane comandante di Street Fighter V, torna all’attacco all’inizio dell’inverno 2024. E infine, la leggenda in persona, la bestia, il trascendente Akuma si scatenerà in Street Fighter 6 nella primavera del 2024! Tutti e quattro questi personaggi saranno inclusi come Maestri nel World Tour dopo la loro pubblicazione e sono inclusi anche nelle edizioni Deluxe e Ultimate di Street Fighter 6.

Infine, accendete la vostra PlayStation 5 o PlayStation 4 e giocate subito alla demo! I giocatori su Xbox Series X|S o PC avranno accesso a partire dal 26 aprile alle 09:00 del mattino. Potete imparare le meccaniche di battaglia di base dal Tutorial e praticare le mosse e lo stile di combattimento di Luke e Ryu nella Guida del personaggio. Immergetevi nei primi momenti del World Tour in cui potete sperimentare la funzione di creazione di avatar. Gli avatar personalizzati possono essere trasferiti nel gioco completo della stessa piattaforma una volta che il gioco sarà disponibile!

Attendiamo!

E questi erano tutti gli annunci arrivati dallo Showcase di Street Fighter 6. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!