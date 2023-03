Crash Team Rumble: annunciata la data d’uscita del titolo MOBA

Crash Team Rumble ha una data d’uscita ed è stata annunciata anche una closed beta. Ve ne parliamo in dettaglio in questo articolo

Activision ha annunciato che la data d’uscita di Crash Team Rumble, il titolo MOBA sviluppato da Toys for Bob, sarà il 20 giugno. La release è in programma per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. I preordini sono già disponibili e consentono di accedere all’imminente closed beta dal 20 al 24 aprile. Il cross-play è supportato, anche se non si sa se sarà attivo durante la beta suddetta. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Crash Team Rumble: data d’uscita fissata in estate e closed beta in arrivo

Ebbene sì: come già accennato, la data d’uscita di Crash Team Rumble è fissata al 20 giugno 2023. L’edizione standard costa 29,99 dollari e, oltre al gioco base, offre l’accesso al Premium Battle Pass per la stagione 1. La Deluxe Edition costa invece 39,99 dollari e, oltre agli stessi contenuti, include il Premium Battle Pass per la Stagione 2, il Proto Pack (che contiene skin e uno stendardo) e 25 livelli del Premium Battle Pass per la Stagione 1.

Per quanto riguarda la closed beta, ci saranno cinque eroi giocabili: Crash, Coco, Dr Neo Cortex, Tawna e Dingodile, ognuno con abilità, stili di gioco e ruoli unici. Il Marcatore raccoglie Wumpa da depositare nella banca della squadra. Il Difesore difende i depositi di frutta, eliminando i nemici. Il Booster afferra le Gemme, che aumentano la quantità di Wumpa accumulati e attivano le Stazioni di Reliquia per ottenere un vantaggio.

Il co-manager dello studio Toys For Bob, Paul Yan, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente entusiasti che i fan possano toccare con mano Crash Team Rumble durante la Closed Beta di aprile. Apprezziamo molto il feedback della community e useremo questi feedback per perfezionare il gioco e ottenere un’esperienza straordinaria il giorno del lancio. Ci vediamo alla closed beta!”.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.