HMD Pulse+ Business Edition: pensato per le aziende

Arriva ufficialmente il nuovo HMD Pulse+ Business Edition, lo smartphone progettato per le aziende, con supporto esteso

HMD Global punta a conquistare il mercato delle flotte aziendali con il lancio del nuovo HMD Pulse+ Business Edition. Si tratta essenzialmente dello stesso smartphone offerto al pubblico consumer, ma con una marcia in più per rispondere alle esigenze specifiche delle imprese. Vediamo in che modo.

HMD Pulse+ Business Edition: sicurezza e supporto a lungo termine

La versione Business del Pulse+ si contraddistingue innanzitutto per una maggiore sicurezza e un supporto software esteso. HMD ha infatti raddoppiato la durata della garanzia standard, portandola a ben 3 anni. Ancora più importante, le patch di sicurezza che proteggono il dispositivo da vulnerabilità e malware sono garantite per 5 anni, un aspetto fondamentale per tutelare i dati sensibili aziendali. Sebbene gli aggiornamenti del sistema operativo rimangano limitati a 2 anni, la priorità è data alla sicurezza.

Assistenza flessibile e riparazioni in autonomia

Per quanto riguarda l’assistenza hardware, HMD offre due soluzioni pensate per venire incontro alle diverse necessità delle aziende. La prima opzione, probabilmente la più gettonata, è la “Door to Door Care” con DHL Express. Immaginate uno scenario in cui un telefono necessita di riparazione: con questo servizio, basterà contattare l’azienda e un corriere DHL ritirerà il dispositivo direttamente presso la vostra sede, in qualsiasi punto d’Europa, per trasportarlo in un centro di riparazione specializzato. Una volta pronto, il telefono verrà riconsegnato con la stessa rapidità.

Tuttavia, se la vostra azienda dispone di personale con competenze tecniche in ambito elettronico, potrete optare per un approccio alternativo. Grazie alle istruzioni e agli strumenti forniti da iFixit tramite l’HMD Repair Hub, alcune riparazioni potranno essere effettuate direttamente in azienda. La piattaforma offre infatti componenti di ricambio a prezzi vantaggiosi, come batterie da €20, porte di ricarica a €15 e persino display a €40. In sostanza, tutti gli elementi soggetti a maggior usura possono essere sostituiti internamente, garantendo un notevole risparmio sui costi di assistenza. Inoltre, la batteria è progettata per mantenere almeno l’80% della sua capacità originaria di 5.000mAh dopo 800 cicli di carica, rimandando di diversi anni la necessità di una sostituzione dovuta all’usura.

HMD Pulse+ Business Edition: sicurezza avanzata e gestione semplificata

L’HMD Pulse+ Business Edition è sviluppato in conformità alle linee guida di Android Enterprise Recommended, che prevedono funzionalità di sicurezza avanzate come l’autenticazione biometrica, la crittografia dei dati e la cancellazione remota del dispositivo in caso di smarrimento o furto. La configurazione iniziale è inoltre semplificata: l’IT aziendale potrà infatti predisporre i telefoni prima della consegna ai dipendenti, evitando complesse procedure di set-up individuale. Ancora più importante, tutti i dati raccolti dal dispositivo sono conservati su Google Cloud Platform all’interno dell’Unione Europea, garantendo la piena conformità con le normative GDPR sulla privacy.

Un investimento mirato per le aziende

Il costo dell’HMD Pulse+ Business Edition è di €200 per la configurazione con 6GB di RAM e 128GB di storage (la versione consumer da 4/128GB viene venduta a €160). Va precisato che questo smartphone non è acquistabile individualmente, ma va ordinato dall’azienda attraverso il canale dedicato di HMD. In questa fase, oltre all’acquisto dei dispositivi, è possibile valutare l’aggiunta di servizi aggiuntivi offerti da HMD, come soluzioni di Enterprise Mobility Management e protezione antifurto.

L'HMD Pulse+ Business Edition si configura dunque come una soluzione strategica per le aziende che cercano di coniugare la praticità di uno smartphone moderno con la necessità di una sicurezza informatica di alto livello e un supporto a lungo termine.