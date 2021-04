Siete incastrati in un lavoro che non vi piace? Ogni giorno dovete sottostare alle richieste assurde dei vostri superiori? Bene, Say No! More vi insegna proprio l’importanza di saper dire no, e questa è la nostra recensione

A chi non è mai capitato di dover obbedire a richieste fuori di testa o di sentirsi in debito con qualcuno? Spesso si è obbligati a dover dire di sì, ma l’importanza del “no” non è da sottovalutare. Saper rispondere con un sonoro NO spesso è fondamentale, oltre che liberatorio. A insegnare questa preziosa lezione ci pensano i ragazzi di Studio Fizbin con il loro ultimo titolo. Scopriamo insieme Say No! More nella nostra recensione!

NO! is the answer

Say No! More è caratterizzato da una “trama” decisamente semplice ma funzionale allo scopo del gioco, ovvero divertire con poco. Vestendo i panni di uno stagista al primo giorno di lavoro, ci ritroviamo incastrati in un contesto ostile ed estremamente restrittivo, nel quale dire “no” è assolutamente proibito. All’improvviso però il nostro protagonista entra in possesso di uno strano walkman, al cui interno si trova una musicassetta. Questa cassetta, vero deus ex machina del gioco, contiene gli insegnamenti di uno strambo “allenatore” su una preziosa lezione di vita: saper dire NO! Da qui, siamo pronti ad addentrarci nel vivo di Say No! More.

Low poly non è sinonimo di low quality – Recensione Say No! More, l’importanza di dire NO!

La prima cosa che ci troviamo davanti avviando Say No! More, è una schermata di personalizzazione del personaggio in grafica low poly, scelta artistica caratterizzante del gioco. L’editor in realtà è molto semplice ma funzionale, e permette di creare il proprio personaggio in pochi semplici passi. Nonostante la sua semplicità l’editor offre un buon catalogo tra bodytype, capelli, volti, accessori e abbigliamento per personalizzare il proprio personaggio. Oltre a ciò, troviamo una feature davvero carina e divertente: la scelta della lingua. In Say No! More, infatti, è possibile scegliere tra ben 17 lingue differenti con cui rifiutare le richieste dei nostri insopportabili superiori.

Buildato il personaggio, non ci resta che iniziare l’avventura sul posto di lavoro. Così come l’editor anche il gioco è caratterizzato da una grafica low poly decisamente carina, nonchè appropriata al contesto del gioco. Ci ritroviamo quindi in un tipico ufficio degli anni ’90 che ricorda vagamente la Dunder Mufflin di The Office, circondati dalle nostre prossime “vittime” da mietere a suon di NO.

Poco ma buono – Recensione Say No! More, l’importanza di dire NO!

Sul gameplay di Say No! More in realtà non c’è molto da dire. Anzi, ci troviamo davanti ad un gioco talmente semplice ed essenziale da non avere effettivamente un gameplay da analizzare. Il gioco è una sorta di “shooter” su binari completamente automatico, dove l’unica meccanica a discrezione dell’utente è quella di “sparare” dei sonori NO! contro gli impiegati dell’ufficio. Di conseguenza, Say No! More è interamente giocabile con un solo tasto, quello appunto del “NO!”. Oltre a ciò, abbiamo la possibilità di scegliere il tono del nostro rifiuto tra risposte più decise o altre più fredde. Inoltre è possibile accompagnare la risposta con dei gesti di scherno, come applausi o risate sarcastiche. Assolutamente degno di nota in questo caso il comparto audio, sia per colonna sonora che per sound design: i personaggi sono caratterizzati da un ottimo doppiaggio (inglese), così come le inflessioni dei vari “NO!” del catalogo.

Nonostante i personaggi reagiscano di conseguenza alle prese in giro, queste opzioni non hanno un’effettiva utilità nel gioco e si riducono a fare da complemento allo scarno gameplay. Inoltre nel gioco non si può mai perdere, con due conseguenze dirette. La prima è il ridursi di Say No! More ad una sorta di parodia interattiva più che videogioco. La seconda è il grado di sfida praticamente inesistente del gioco, che nonostante qualche scialbo QTE intrattiene e diverte per poco e per motivi non inerenti dal gameplay effettivo.

Un potenziale inespresso, ma forse va bene così – Recensione Say No! More, l’importanza di dire NO!

A causa dei problemini elencati poco sopra, Say No! More dura in totale circa tre ore. Non siamo sicuri se questo sia un pregio o un difetto del gioco, a causa della sua natura scanzonata. Probabilmente, nonostante una durata così breve porti con se tanti difetti, un gioco più longevo risulterebbe per annoiare, data anche la sua eccessiva ripetitività. In piena filosofia easy indie quindi, concentrando i propri sforzi in una singola run di gioco lunga, è possibile “portare a termine” il titolo senza sforz, per poi lasciarlo a prendere la polvere nella libreria (virtuale) di Steam.

Il virgolettato su “portare a termine” deriva dal fatto che non esiste un vero endgame per questo titolo, rendendo il tutto ancora più astratto e complicato da giudicare. Oltre a rigiocare i capitoli che compongono il gioco con un nuovo personaggio, o scegliendo un’altra lingua, non c’è molto altro da fare.

Conclusioni

Say No! More ha una storia carina e ricca di cutscene simaptiche, dettate anche da un’ottima idea di partenza e da elementi comedy davvero sul pezzo. Questi elementi rendono la “narrazione” divertente e ben organizzata, nella sua semplicità. Grazie anche alla breve durata del gioco, la noia non è contemplata e i vostri NO! vi faranno provare un senso liberatorio estremamente soddisfacente, oltre ad insegnare velatamente una grande lezione di vita. Nonostante ciò, Say No! More si macchia di alcuni piccoli difetti. Il gameplay è davvero troppo semplice, riducendo il gioco ad una sorta di sit-com interattiva ma niente di più. Oltre a ciò, la rigiocabilità è praticamente inesistente e dopo le scarse tre ore richieste per il completamento, il gioco resta nella libreria a prendere muffa (anche questa virtuale).

Nonostante ciò, Say No! More si rivela un titolo carino, simpatico e senza troppe pretese che basa i suoi punti di forza su narrazione e humor. Se state cercando qualcosa di impegnativo probabilmente il gioco non fa per voi, ma se state cercando una valvola di sfogo alla vostra routine quotidiana allora potrebbe essere la scelta giusta. Say No! More è disponibile dal 9 Aprile per Nintendo Switch, Microsoft Windows, macOS al prezzo irrisorio di 14,99 €.

Speriamo di avervi intrattenuto con questa recensione di Say No! More e come sempre vi invitiamo a restare connessi su tuttoteK per ulteriori recensione, guide e tanto altro ancora dal mondo dei videogiochi. Inoltre, non dimenticate di consultare il catalogo di Instant Gaming per giochi sempre scontati. Ciao!