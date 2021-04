Dice Legacy, il nuovo indie si mostra con un trailer

Tramite comunicato stampa, Ravenscourt e DESTINYbit hanno annunciato la loro cooperazione per la creazione di Dice Legacy, mostrandone anche un trailer

Ravenscourt, publisher di 9 Monkeys of Shaolin, e lo sviluppatore indipendente DESTINYbit hanno annunciato tramite comunicato stampa una nuova collaborazione. Le due aziende, insieme a Koch Media Group a fornire servizi di publishing globale, si sono unite nella creazione di un’idea molto originale, che fonde in modo creativo le parti migliori di diversi generi grazie alla passione di un team di soli sette sviluppatori. Il titolo in questione è chiamato Dice Legacy e sarà disponibile in digitale su Nintendo Switch e PC nell’estate 2021.

Dice Legacy donerà un’esperienza tutta nuova che combina i giochi da tavolo digitale con la gestione ed il lancio dei dadi. Le due aziende hanno anche mostrato un trailer di debutto, che trovate qua sotto a metà articolo, che offre un primo assaggio dell’enigmatico ringworld e delle meccaniche di gioco uniche. Dice Legacy è prettamente un roguelike survival city-builder, dove dovrete usare i dadi per fondare una città medievale in un affascinante universo e far crescere la vostra società. Ogni azione si baserà sul lancio di un dado a sei facce, sulla semina e la raccolta, la creazione di catene di approvvigionamento e sul combattimento. Ricordate sempre però: la fortuna non è nulla senza una buona strategia. Vi lasciamo al trailer.

Dice Legacy: vediamo insieme il trailer del nuovo indie di DESTINYbit

Gian Paolo Vernocchi, Founder del piccolo studio di DESTINYbit, ha dichiarato a tal riguardo:

Dice Legacy è un gioco incredibilmente innovativo e siamo entusiasti di collaborare con Ravenscourt per portare alla luce il nostro titolo innovativo. Abbiamo unito i migliori elementi del genere survival city buidler, roguelike e giochi da tavolo per creare un mix unico. Speriamo che insieme a Ravenscourt possiamo portare la nostra idea ad un ampio pubblico e, auspicabilmente, plasmare il futuro dei giochi da tavolo digitali. Gian Paolo Vernocchi

A commentare l’annuncio di Dice Legacy è intervenuta anche Koch Media, tramite la figura del suo CEO Dr. Klemens Kundratitz, che ha dichiarato:

Non capita spesso che arrivi un gioco unico come Dice Legacy e quindi è una bella aggiunta alla nostra line-up di Ravenscourt. È affascinante giocare ad un titolo come questo, innovativo ma fedele alle radici dei giochi da tavolo. Dr. Klemens Kundratitz

Avete visto il trailer di Dice Legacy? Che cosa ne pensate? Siete interessati a questo nuovo indie?