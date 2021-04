PlayStation Plus Maggio 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Maggio è oramai alle porte, e Sony ha finalmente svelato ufficialmente quali saranno i giochi destinati agli abbonati al PlayStation Plus

Con una primavera oramai entrata nel vivo, ed un’estate che sta lentamente facendo capolino all’orizzonte, il tempo per videogiocare sembra essere sempre meno, ma Sony cerca di convincere in tutti i modi la propria utenza a rimanere incollata alle proprie console. E a contribuire a questo, oltre all’imminente Returnal, ci ha pensato la lista dei giochi PS4 e PS5 che in questo Maggio 2021 andranno a rimpolpare la line up riservata agli iscritti a PlayStation Plus. Come oramai consuetudine recente, il colosso nipponico sembra voler continuare a coccolare i propri abbonati, proponendo un gruppo di produzioni in grado di accontentare anche il giocatore più esigente.

Maggio generoso

Sarà lo sbocciare dei fiori, oppure la frizzante aria primaverile, ma il fetore dei morti viventi che ha caratterizzato l’offerta dello scorso mese sembra oramai un lontano ricordo, spazzato via da un refolo di aria fresca. Ad eccezione del buon vecchio Abe, protagonista di Oddworld: Soulstorm, il quarto mese dell’anno si era aperto all’insegna dei cadaveri ambulanti protagonisti di Days Gone e Zombie Army 4: Dead War. Però è giunto il momento di voltare radicalmente pagina, come dimostrano i nuovi giochi appena annunciati da Sony.

A partire dalla prossima settimana, difatti, gli abbonati a PlayStation Plus potranno mettere le mani su Battlefield V, Stranded Deep e Wreckfest (in versione PS5), a patto di avere attiva la sottoscrizione. A proposito, se ne cercate una a prezzo scontato, il nostro consiglio è di dare uno sguardo su Instant Gaming.

Affronta la battaglia, sopravvivi nel Pacifico e fai a sportellate con la concorrenza.

Battlefield V, Stranded Deep e la nuova versione PS5 di Wreckfest sono i tuoi giochi PlayStation Plus di maggio: https://t.co/fgE4LXOa6r pic.twitter.com/AgOqg1Z2tX — PlayStation Italia (@PlayStationIT) April 28, 2021

Distruzione totale – PlayStation Plus Maggio 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Non poteva mancare anche in questo Maggio 2021 un po’ di sana distruzione a quattro ruote, pertanto ecco che tutti gli utenti PS5 potranno mettere le loro avide mani sulla versione next gen di Wreckfest (qua la nostra recensione della versione PS4). Il titolo Bugbear Entertainment, difatti, si configura come l’erede spirituale di titoli come FlatOut, strizzando però anche l’occhio al sempreverde Destruction Derby. A metà strada tra arcade e simulazione, il gioco promette tantissime ore di divertimento, all’insegna del caos e delle lamiere contorte, meglio se a causa del più spettacolare degli incidenti.

Si va alla guerra! – PlayStation Plus Maggio 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Non potevano mancare, anche in questo maggio, un po’ di sane sparatorie (purchè soltanto virtuali, sia chiaro!), e a tenere fede alla consuetudine tocca stavolta a Battlefield V, l’ultimo capitolo del popolare franchise di casa Electronic Arts. E quale migliore modo di ingannare l’attesa che ci separa dall’imminente sesto episodio, se non quello che ci vedrà sopravvivere all’inferno della Seconda Guerra Mondiale? E poco importa se sceglieremo di farlo in solitaria, giocando le campagne single player, oppure in compagnia all’interno del robusto comparto multigiocatore: quello che conta sarà soltanto sopravvivere!

Cast away – PlayStation Plus Maggio 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Con l’estate che si avvicina aumenta anche la voglia di sole, spiagge e mare. L’unico appunto, però. è quello di stare molto attenti a non trasformare i nostri desideri in una lotta per la sopravvivenza, ritrovandosi naufraghi, sperduti ed affamati, in una remota isola. E se volete provare queste emozioni, però seduti comodamente sul vostro fidato divano, ecco che Stranded Deep fa davvero al caso vostro, proponendo un’avventura di stampo survival, in grado di intrattenere gli appassionati del genere per un generoso numero di ore.

Pronti a giocare?

Con questo si chiude il nostro speciale dedicato ai titoli di Maggio 2021 di PlayStation Plus. Sony ha rispettato tutte le vostre aspettative? Siete soddisfatti di quello che il colosso nipponico ha in serbo per voi? Quale è il gioco che non vedete l’ora di provare? Siamo curiosi di sapere le vostre impressioni, pertanto vi invitiamo a condividerle con noi attraverso la sezione dei commenti, come sempre qua, su tuttoteK.