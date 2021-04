Il produttore coreano Samsung toglie il velo ai suoi nuovi notebook Galaxy Book e Galaxy Book Pro, si punta su potenza, eleganza, e comodità

Samsung ha presentato oggi i nuovi Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 e, Galaxy Book. La nuova generazione di PC ultraportatili che cercano di offrire un design premium e ultrasottile, ma soprattutto tutta la potenza necessaria per garantire tutte le prestazioni necessarie per per gli applicativi professionali.

Disegnata per ottimizzare la produttività, la nuova serie Galaxy Book presenta innovazioni mobile all’avanguardia, dotati di display AMOLED e un design estremamente compatto, si integrano perfettamente all’interno dell’ecosistema Galaxy, garantendo un’esperienza fluida e unificata. Massima dotazione hardware, con i processori Intel Core di undicesima generazione e grafica Intel Iris X. Vediamo i dettagli.

Samsung: ufficiale la nuova serie Galaxy Book e Galaxy Book Pro

Samsung ha annunciato oggi la Samsung Galaxy Book, partiamo dal proprio dal modello base. Le parole di Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia.

In un momento come quello attuale, dove la possibilità di comunicare rimanendo sempre connessi giocano un ruolo fondamentale, Samsung si impegna nel fornire ai consumatori un dispositivo elegante, in grado di combinare alti livelli di portabilità e potenza che possano essere funzionali tutto il giorno, ogni giorno. Galaxy Book è un dispositivo portatile, che offre agli utenti un design premium, connettività e prestazioni potenti, tutto a un prezzo accessibile

Galaxy Book

Questo modello ad alte performance dal design premium e ultrasottile è dotato delle ultime tecnologie per garantire prestazioni solide e durature nel tempo. Galaxy Book garantisce la massima comodità d’uso anche in movimento, adattandosi alle attività quotidiane degli utenti, ovunque si trovino.

Samsung Galaxy Book integra un processore Intel Core di undicesima generazione e una scheda grafica Intel Iris Xe, configurazioni adeguate per applicativi come modifica di foto e video con un’esperienza veloce, fluida e facile. Il dispositivo include anche 2 porte USB Type-C, 1 porta HDMI, 1 slot Micro SD, 1 Jack Audio e una security slot. Con uno spessore di 15,4 mm e un peso di 1,59 kg, Samsung Galaxy Book è sottile e leggero, caratteristiche perfette per la portabilità. Il corpo in alluminio conferisce rigidità e durabilità al prodotto e l’elegante finitura premium è disponibile in due colori, Mystic Blue e Mystic Silver. Inoltre, una cornice ultrasottile da 5,4 mm crea uno sfondo immersivo per i giochi, lo streaming e la navigazione in Internet.

Ottimo per lavorare in movimento o in ufficio. Samsung Galaxy Book è dotato di una batteria da 54Wh, che garantisce la libertà di lavorare senza preoccupazioni. Inoltre, il caricabatterie USB-C da 65W permette di ricaricare ogni dispositivo dell’ecosistema Galaxy con un unico cavo. Infine, la funzione di Cancellazione Intelligente del Rumore (INC), che esclude i rumori ambientali dal microfono, permette di essere sempre sentiti con estrema chiarezza. Samsung Galaxy Book offre il supporto necessario per ogni ambiente di lavoro, in qualunque occasione. A completare la scheda tecnica supporto al Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 e Bluetooth v5.1, 8GB o 16GB LPDDR4x, fino a 512GB di archiviazione, ed una fotocamera con definizione a 720p HD.

Galaxy Book Pro e Pro 360

Nel corso degli ultimi dieci anni, Samsung ha introdotto sul mercato innumerevoli esperienze mobile entusiasmanti: nuove soluzioni hardware e software, nuovi modi per aiutare le persone a rimanere connesse e per garantire loro la libertà necessaria per vivere appieno la propria vita. La nuova serie Galaxy Book offre una vera esperienza di mobile computing per il nuovo mondo connesso, garantendo potenza e portabilità, connettività senza limiti e un accesso privilegiato a tutto l’ecosistema Galaxy

TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics.

Samsung Electronics ha presentato i nuovi Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, la nuova generazione di PC ultraportatili che combinano le prestazioni di un notebook che come definisce Samsung, posseggono e condividono il DNA mobile degli smartphone Samsung Galaxy. Disegnati per ottimizzare la produttività, abilitare esperienze di intrattenimento sbalorditive e potenziare la creatività, sarà infatti possibile connettere senza soluzione di continuità i PC con gli altri prodotti Galaxy e con i dispositivi IoT, rendendo sempre più naturale l’esperienza di intrattenimento e produttività su più device e semplificando la vita delle persone.

Per la serie Galaxy Book Pro, Samsung ha abbracciato nuove possibilità di open collaboration, lavorando insieme a partner di spessore come Microsoft e Intel per dar vita a un nuovo approccio al mobile computing, che vede la collaborazione fluida tra sistemi operativi PC e smartphone, senza sacrificare la portabilità. La serie Galaxy Book Pro è disegnata per rispondere alle esigenze di un mondo multi-device, facendo leva sul vasto ecosistema di servizi e dispositivi connessi che potenziano la produttività, la creatività e l’intrattenimento.

Galaxy Book Pro 360 e Galaxy Book Pro sono progettati per adattarsi alle esigenze e alle abitudini dei moderni consumatori mobile-first come detto, con l’obiettivo di semplificare l’esperienza d’uso quotidiano, rendendola più fluida e intuitiva che mai. I nuovi PC sono ad oggi i più maneggevoli di tutta la gamma Samsung Galaxy Book, con un peso di soli 0,87kg, e, uno spessore di 11,2mm per il Galaxy Book Pro da 13’’. Tuttavia, la compattezza non inficia la durevolezza: i nuovi PC garantiscono una resistenza di tipo militare e sono stati realizzati in lega di alluminio serie 6000, la stessa utilizzata dai maggiori produttori mondiali del settore aerospaziale.

Grazie poi alla connettività LTE o 5G, può trasformarsi nell’ufficio ideale, in un cinema o nella propria conference room, senza alcuna interruzione. Inoltre, la serie Galaxy Book Pro è abilitata Wi-Fi 6E, per permettere agli utenti di godersi una maggiore ampiezza di banda e una connessione più veloce a 6GHz sia a casa sia in ufficio. La serie Galaxy Book Pro potrà essere caricata tramite un adattatore USB-C sfruttando la ricarica veloce a 65W. La serie Galaxy Book Pro è disegnata per raggiungere un nuovo livello di intrattenimento, integrando le soluzioni hardware più avanzate. Si tratta dei primi PC Windows di Samsung con display Super AMOLED, che vanno a completare la gamma di device dell’azienda dotati di questa tecnologia innovativa: dagli smartwatch agli smartphone, dai tablet ai PC. Inoltre, il display è certificato SGS Eye Care, riducendo l’emissione di luce blu per aiutare gli occhi a rimanere freschi per tutta la durata del proprio binge watching, anche dopo una lunga giornata di lavoro.

L’Intelligent Color Engine poi, adatterà automaticamente lo spazio colore in base all’attività: i film e i videogiochi appariranno vividi e intensi nei profili colore DCI-P3 o AMOLED Native, mentre per l’editing di foto, che richiede maggiore realismo, la serie Galaxy Book Pro passerà automaticamente ad Adobe RGB. La visiva viene inoltre arricchita dal suono nitido degli speaker AKG. E attivando Dolby Atmos sarà possibile apprezzare suoni ancora più immersivi. La serie Galaxy Book Pro vanta hardware di nuova generazione, certificati per la piattaforma Intel Evo, garantendo un bilanciamento unico tra potenza, immagini immersive, connettività always-on e batteria a lunga durata. Samsung ha pensato a tutto per la professionalità, integrando anche l’Intelligent Performance Manager, che si adatta abilmente alla posizione del computer, all’ambiente e al carico del sistema. Modulando automaticamente il rumore della ventola, la temperatura e l’utilizzo della batteria, bilancia performance e consumo energetico, con l’obiettivo di offrire un’esperienza d’uso fluida e abilitare il multitasking lungo tutta la giornata.

Intel e Samsung offrono esperienze innovative progettate per garantire mobilità, connettività veloce e performance avanzate, aiutando le persone a realizzare il proprio potenziale. Con Galaxy Book, Samsung porta sul mercato alcuni dei migliori dispositivi Intel EVO, introducendo un nuovo standard per il mondo dei PC

Dichiara Gregory M. Bryant, Executive Vice President e General Manager del Client Computing Group di Intel

La Pro Keyboard riprogettata con un meccanismo a forbice migliora la velocità e il comfort, grazie a tasti ampi e superfici in gomma che offrono un piacevole millimetro di corsa dei tasti in quasi completo silenzio. La tastiera è abbinata a un touchpad più ampio del 23% che offre maggiore spazio per scorrere le pagine o zoomare sui dettagli. La funzionalità precaricata Quick Search è in grado di analizzare i documenti per trovare rapidamente le parole chiave, riducendo il tempo sprecato nella navigazione tra le cartelle. La confezione del Galaxy Book Pro 360 include una S Pen migliorata, 2,2 volte più spessa per un’esperienza di scrittura più realistica.

La serie Galaxy Book Pro si integra semplicemente con gli altri dispositivi Galaxy, garantendo maggiore produttività ed efficienza. La funzione Second Screen consente di espandere il contenuto del display su Galaxy Tab, per semplificare il multitasking e migliorare la produttività grazie alle modalità Duplica ed Estendi. Inoltre, la funzione Collegamento a Windows e l’app di Microsoft Il Tuo Telefono permettono di restare concentrati partecipando alle call, controllando le notifiche, aprendo le foto, i messaggi e utilizzando fino a cinque app dello smartphone contemporaneamente direttamente dal desktop. Tutte le foto di ogni dispositivo saranno inoltre disponibili in un solo luogo.

Siamo entusiasti di questa nuova evoluzione della nostra partnership con Samsung. Questo innovativo portafoglio di PC Windows fa leva sulle competenze di Samsung nello sviluppo di dispositivi e soluzioni che promuovono la mobilità e la connettività. Insieme, stiamo integrando Windows ancora più a fondo nell’ecosistema Galaxy per creare esperienze semplici, fluide e sorprendenti. Sono orgoglioso di questa collaborazione che ha l’obiettivo di aiutare gli utenti a rimanere in contatto, essere più produttivi, più creativi e a scoprire nuove possibilità grazie a Samsung e Microsoft

Panos Panay, Chief Product Officer di Microsoft.

In ultima battura, ricordiamo che la serie Galaxy Book Pro funziona anche come hub centrale per la smart home, grazie a una perfetta integrazione con SmartThings. Con l’app SmartThings sulla serie Galaxy Book Pro, è possibile spegnere le luci, cambiare la temperatura di una stanza o persino avviare un elettrodomestico della cucina, tutto comodamente dal divano. Con SmartThings Find è possibile localizzare velocemente uno smartphone, tablet o dispositivo wearable Galaxy associato tramite Bluetooth, e non doversi più preoccupare di perdere un device. Grazie alla completa integrazione dell’ecosistema Samsung Galaxy, la serie Galaxy Book Pro è ora il collegamento definitivo tra tutti i dispositivi, rendendo completamente connesso il mondo digitale.

La disponibilità

Galaxy Book Pro 360 è disponibile a partire da oggi a un prezzo di partenza di 1,399€ nella colorazione Mystic Silver e Mystic Navy. La disponibilità di Galaxy Book Pro 360 nella versione 5G in Italia è prevista a partire da agosto. Galaxy Book Pro invece è già disponibile a un prezzo di partenza di 1,159€ in Mystic Blue e Mystic Silver.

Inoltre, acquistando Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 tra il 28 aprile e il 13 maggio e registrando il prodotto acquistato su Samsung Members entro il 3 giugno, gli utenti riceveranno in omaggio i Galaxy Buds Pro.

Infine, Samsung Galaxy Book sarà disponibile in Italia a partire da metà maggio a un prezzo di partenza di 709€, nelle colorazioni Mystic Blue e Mystic Silver. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.