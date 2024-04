Spider-Man 4: il film con Tom Holland è stato confermato!

Tempo fa giravano delle voci riguardo ad un nuovo capitolo dedicato all’Uomo Ragno, ma non c’è stato ancora nulla di certo. Per fortuna ora è arrivata la conferma, ci sarà Spider-Man 4 con Tom Holland!

Giusto qualche mese fa si parlava di un possibile accordo tra Sony e Disney per un nuovo film di Spider-Man, ma ci sono stati molti problemi legati alla decisione della trama. La Sony voleva di nuovo un film sul multiverso, includendo altri personaggi da altri film, mentre la Disney voleva una trama più urbana, con personaggi più con i piedi per terra. Ora sembra che abbiano raggiunto un accordo e a confermarlo è stato Tom Holland stesso. Durante un’intervista ha infatti confessato di essere già al lavoro per il quarto capitolo e promette che il film lo realizzeranno con il cuore. Quello che hanno fatto con Spider-Man: No Way Home (che abbiamo analizzato in questa recensione) è un qualcosa di difficile da superare, è un film che hanno realizzato dimostrando davvero l’amore per il personaggio. L’attore britannico ha voluto precisare che daranno una degna trama al film.

Tom Holland al lavoro per Spider-Man 4

La cosa più interessante è che stavolta Tom Holland è entrato a far parte del team creativo. Un’esperienza lavorativa, a detta dell’attore britannico, molto divertente e formativa. Holland ha precisato quanto sia diventata importante per lui l’eredità di Spider-Man. Per questo il team sta lavorando duramente per dare di nuovo al pubblico una bella storia da raccontare, qualcosa che rispetti quanto fatto con il terzo film. Infatti questo quarto capitolo sarà un nuovo inizio, visto com’è finito No Way Home. Per quanto riguarda la trama di Spider-Man 4, Tom non ci ha rivelato nulla, ma ha specificato:

Ci stiamo impegnando attivamente in conversazioni su come potrebbe essere una quarta interpretazione del mio personaggio. Se riusciremo o meno a trovare un modo per rendere giustizia al personaggio è un’altra cosa. Mi sento molto protettivo nei confronti di Spider-Man. Mi sento molto, molto fortunato perché siamo stati in grado di lavorare su un franchise che è migliorato ad ogni film, che ha avuto più successo ad ogni film, cosa che credo sia davvero rara, e voglio proteggere la sua eredità. Quindi, non ne farò un altro per il gusto di farne un altro. Dovrà valere la pena per il personaggio.

Con queste parole quindi speriamo che la storia che decideranno di raccontare sia degna del personaggio. Secondo alcuni rumor dovremmo vedere altri eroi urbani del calibro di Daredevil e Kate Bishop. Voi che ne pensate? Cosa vedremo in Spider-Man 4? Diteci la vostra con un commento e restate sintonizzati su tuttotek.it per altre news dal mondo Marvel e molto altro!

