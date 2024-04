Watch Dogs: la serie è finita? Saga “morta e sepolta” secondo un rumor

I cani da guardia ululano alla luna: stando ad un rumor, la serie Watch Dogs potrebbe essere finita una volta per tutte. Vi diciamo tutto

“Morta e sepolta”, dal francese “mort et enterré”, è la lapidaria sentenza con cui il leaker Ubisoft-centrico j0nathan (si veda la data di uscita di Assassin’s Creed Mirage lo scorso maggio) ha dato per finita senza mezze misure una delle serie più ambiziose e meno fortunate del publisher, Watch Dogs. L’episodio del 2020, Legion, ha deluso (in minima parte) le aspettative dei fan inizialmente galvanizzati dalla premessa (e promessa) di poter “giocare nei panni di qualsiasi NPC”. Da allora, le voci sul futuro dell’IP si sono accavallate, ma tra tante voci oggi tuona quella del content creator d’oltralpe. Apparentemente, questo avvenire in cui sono stati in tanti a sperare è destinato a non arrivare mai.

Watch Dogs est normalement mort et enterré. Le bide de Legion a détruit les projets sur la licence (dont un Battle Royale assez original) — j0nathan (@xj0nathan) April 21, 2024

Ubisoft e il futuro della serie Watch Dogs: la festa è finita?

Incalzato da un fan sul futuro della serie, j0nathan su Twitter ha dato per finita la saga di Watch Dogs. L’IP, dunque, è attualmente in panchina, in seguito alla cancellazione di diversi titoli da parte di Ubisoft. Tra questi, fa drizzare le antenne l’idea di un battle royale “piuttosto originale”. Non è detto che le cose stiano al 100% così, ma la nostra impressione è che il franchise sia ruzzolato giù dalla scala gerarchica dell’editore francese. Se però l’adattamento Amazon Prime Video di Fallout ci ha insegnato qualcosa, è che il rinnovo dell’interesse può arrivare un po’ in qualsiasi momento. E si dà il caso che la casa di produzione hollywoodiana New Regency abbia avviato la gestazione per dare nuova vita agli hacker più sfortunati del mondo videoludico su grande schermo. Dita incrociate, per quanto per Ubisoft sia effettivamente un periodaccio.

