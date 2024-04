Acquista il Galaxy S24 Ultra con lo sconto da 200 euro su Unieuro!

Ormai non ci sono più scuse, arrivano offerte sempre più interessanti dalle grandi catene di elettrodomestici per aiutarvi ad acquistare ciò che desiderate. Con lo sconto da 200 euro su Unieuro potete avere il Galaxy S24 Ultra ad un prezzo speciale!

Quando qualcosa di così bello costa così tanto è sempre un gran dispiacere perché lo rende meno accessibile, più difficile da acquistare. Fortuna però che arrivano continuamente delle offerte interessanti che vi aiuteranno a raggiungere quello che volete ottenere. Infatti su Unieuro, con lo sconto da 200 euro, il Galaxy S24 Ultra, il prodotto di punta di Samsung, sarà direttamente nelle vostre mani! Lo sappiamo che lo volete, anche perché è nuovo di zecca, uscito solo due mesi fa, quindi che c’è di meglio di acquistare un nuovissimo smartphone appena pubblicato sul mercato ad un prezzo più ridotto? Se andate su Unieuro, lo potete trovare al prezzo base di 1.499 euro, ma comunque potrete sfruttare il codice sconto Galaxy200 per avere 200 euro di sconto!

Per accedere all’offerta non dovete fare altro che cliccare qui.

Galaxy S24 Ultra, il meglio del meglio con il codice sconto Unieuro

Ormai ne abbiamo parlato fino allo sfinimento, ma non è mai abbastanza perché questo smartphone è davvero il meglio del meglio. Con una stupenda armatura in titanio, questo smartphone resisterà ad ogni danno da caduta, dall’acqua e dalla polvere, ma inoltre questo vi aiuterà anche nella quotidianità. Inutile dire quanto sia potente il suo processore Snapdragon di ultima generazione, che vi consentirà di giocarci anche i titoli delle console next gen. Ma la cosa migliore è la sua intelligenza artificiale, che vi tradurrà in tempo reale tutte le lingue in cui vi imbatterete, rendendosi così un ottimo compagno di viaggio. Se siete in pericolo, poi, questo smartphone avvertirà automaticamente le forze dell’ordine per correre in vostro soccorso.

Questi sono dei motivi più che validi per rendere il Galaxy S24 Ultra il meglio del meglio. Ora avete un incentivo in più per poterlo acquistare! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte imperdibili come questa e molto altro!