Migliori siti per immagini con intelligenza artificiale | Aprile 2024

In giro per il web avrai sicuramente visto alcune persone che hanno pubblicato delle immagini con l’intelligenza artificiale, sotto forma di meme oppure vera e propria arte. Vuoi crearne anche tu, magari proprio per creare dei bellissimi meme originali? In questa guida ti elencheremo i migliori siti per immagini con intelligenza artificiale!

L’arte si evolve in tutte le sue forme e oggi è diventata ormai quotidianità quella d trovare in giro immagini create con l’intelligenza artificiale. Queste immagini vengono usate per abbellire un profilo con delle immagini create da te o anche per far ridere con dei bellissimi meme shitposting. Qualche settimana fa abbiamo elencato i migliori generatori di immagini con IA gratuiti, ora vogliamo aggiungerne altri. Attenzione, ci teniamo ad avvisare che questi siti non sono tutti gratuiti, infatti alcuni saranno a pagamento. Iniziamo!

DALL-E | Migliori siti per immagini con intelligenza artificiale: viva la creatività!

DALL-E è il primo generatore di immagini che è diventato famoso per la sua capacità di generare immagini di alta qualità. Ora DALL-E si è evoluto in DALL-E 2 e il suo carattere distintivo è la sua facilità con cui lo si può usare. Ci sono molte persone che addirittura lo considerano il migliore. Qualsiasi utente si può iscrivere senza una lista d’attesa. Al momento dell’iscrizione si ricevono 50 crediti gratuiti, dopo se ne ricevono 15 al mese. Si possono anche acquistare pacchetti di 115 crediti a 15 dollari. Ogni credito è in grado di generare quattro varianti dell’immagine che desideri. Puoi provarlo cliccando qui.

Bing Image Creator | Migliori siti per immagini con intelligenza artificiale: viva la creatività!

Dopo aver lanciato sul web Bing Chat AI, Microsoft ha deciso di accoppiarlo ad un generatore di immagini alimentato da una versione avanzata del modello DALL-E. Si chiama Bing Image Creator e ha molte più libertà rispetto a DALL-E, infatti non ci sono limiti di 15 creazioni gratuite al mese. In questo caso infatti potrai avere ben 25 boost a disposizione, che sono utili per velocizzare la generazione delle immagini che hai descritto. Una volta che li hai esauriti, l’unica cosa che succederà è che le immagini ci impiegheranno più tempo per generarsi. Usarlo è molto semplice, devi solo avere un account Microsoft e poi accedere al sito.

Midjourney | Migliori siti per immagini con intelligenza artificiale: viva la creatività!

Questo è un generatore d’immagini molto particolare, poiché è stato il primo a vincere un concorso artistico. Stiamo parlando di Midjourney e le immagini che crea sono molto coerenti e realistiche, oltre che molto belle da vedere e degne di essere esposte in un museo. Le persone e gli oggetti del mondo reale sembrano molto più realistici rispetto a quello che farebbe un artista umano. Purtroppo la beta di Midjoruney è accessibile solo tramite account Discord. Dopo che ti sei unito al server Discord Midjourney o hai invitato il bot al tuo server, devi inserire un prompt del tipo “/immagina [quello che vuoi vedere“. A questo punto il bot genererà quattro varianti del prompt che potrai scaricare, migliore e modificare. Queste immagini vengono pubblicate su Discord, quindi chiunque può vederle. Ha una prova gratuita che limita a circa 25 prompt e a una licenza commerciale. Poi c’è un piano di abbonamento base a partire da 10 euro al mese e include circa 200 prompt. Trovi il generatore qui.

Stable Diffusion | Migliori siti per immagini con intelligenza artificiale: viva la creatività!

Questo generatore può creare immagini da dei prompt di testo, modificare immagini, migliorare quelle sfocate ma anche generare video utilizzando un’estensione. La differenza da Midjourney e DALL-E è che Stable Diffusion è open source. Chiunque abbia le competenze, può scaricarlo ed eseguirlo localmente sul computer, inoltre puoi anche addestrarlo per delle funzioni specifiche. Stable Diffusion è disponibile anche sotto forma di app per iOS e Android. Ci sono dei cursori che definiscono la dimensione dell’immagine, la fedeltà al prompt, il numero di passaggi del modello e delle immagini generate.

Concludiamo in bellezza con Leonardo AI, che prende spunto direttamente dall’artista rinascimentale Leonardo Da Vinci. Anche questo generatore è in grado di generare immagini d’effetto e ha alcune caratteristiche come la possibilità di selezionare modelli o addestrare i propri caricando diverse immagini con uno stile simile e poi salvarlo. Tra l’altro puoi anche condividere le tue creazioni con la community. Oltre alla qualità e alla velocità, Leonardo AI è famoso anche per essere del tutto gratuito. Per accedere ti basta semplicemente sul sito ufficiale, creare l’account e cliccare su “Get early access“. Aggiungendo l’e-mail verrà inviato un link per unirsi al canale Discord. Dopodiché ti basta presentarti e compilare un modulo e in 24 ore o poco più ti arriverà l’invito tramite e-mail.

Speriamo che questa guida ti sia stata utile! Ti auguriamo un buon divertimento e libera tutta la creatività che la tua mente geniale ha!