La Mercedes AMG GT 63 S E sarà al Salone di Pechino

La nuova Mercedes AMG GT 63 S E sarà presente al Salone di Pechino del 2024 e sarà equipaggiata con un powertrain ibrido Plug-in

L’edizione di quest’anno del Salone dell’automobile di Pechino sarà un gran bell’evento per tutti gli appassionati del mondo dei motori. Infatti non solo all’evento vedremo la nuova Omoda 7, il suv cinese successore della Omoda 5. Al Salone di Pechino infatti vedremo la nuova Mercedes AMG GT 63 S E e sarà un vero spettacolo. Quest’auto vede l’integrazione di un motore elettrico sull’asse posteriore insieme al 4.0 V8 Biturbo, tipico di Affalterbach. Questa vettura promette prestazioni da supercar e la capacità di percorrere fino a 13 km in modalità del tutto elettrica, grazie alla potenza combinata di 816 CV e una coppia di 1.420 Nm e alla batteria da 6,1 kWh. Esteticamente l’auto ha un paraurti, cerchi e spoiler specifici e una presa di ricarica integrata nel paraurti posteriore. Ci sono anche dei cerchi AMG da 20 pollici e degli pneumatici larghi. Abbiamo poi uno splitter anteriore e uno spoiler posteriore che si regolano in automatico per migliorare la stabilità e la resistenza aerodinamica a diverse velocità.

La Mercedes AMG GT 63 S E Performance farà andare in delirio il Salone di Pechino

All’interno troviamo delle schermate specifiche per l’ibrido plug-in nel sistema di infotainment MBUX, con dei grafici che mostrano il flusso di potenza, la velocità di trasferimento di potenza alle ruote e altre informazioni che riguardano il sistema di propulsione ibrido. Una novità molto importante e da non prendere sotto gamba è il pulsante per cambiare modalità di guida e i livelli di recupero di energia in frenata, incluso quello one-pedal che fa recuperare energia nelle decelerazioni più forti. Il powertrain combina il motore V8 con il motore elettrico sul retro, abbinato a un cambio elettronico a due velocità e una batteria agli ioni di li9tio da 6,1 kWh. Ci sono poi le sospensioni AMG Active Ride Control e l’asse posteriore sterzante, che rende la GT 63 S E Performance agile e stabile.

Al momento non sappiamo ancora quali sono i prezzi e quando sarà disponibile, ma ovviamente li comunicheranno prima che diano il via libera agli ordini. Voi che ne pensate? Vi piacerebbe averla? Diteci la vostra qui sotto nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro!