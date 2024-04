Metaphor: ReFantazio, lo showcase rivela la data di uscita

Sappiamo finalmente quando uscirà Metaphor: ReFantazio, grazie alle ultime alzate di veli tra cui l’attesa data di uscita del gioco di ruolo

Finalmente l’ultima fatica del team di sviluppo incaricato di curare la serie Persona, il misterioso Metaphor: ReFantazio, ha una data di uscita. O meglio, lo avremmo definito “misterioso” prima del recente showcase, nel quale Atlus ha decisamente dissipato l’alone di mistero. Gli anglofoni tra voi possono recuperare la presentazione integralmente qui sotto. A fare da mattatore ha provveduto il director Katsura Hashino, che ha mostrato gameplay, musica ed altri elementi presenti in questo nuovo progetto. Tutti ingredienti, questi, simili nell’atmosfera a Persona 5 ma altrimenti molto, molto diversi. Prima di vuotare il sacco, se non volete sorprese, vi lasciamo alla visione dello showcase.

La data di uscita di Metaphor: ReFantazio è tutto fuorché metaforica!

I tempi in cui è ambientato Metaphor: ReFantazio sono decisamente più lontani dai nostri rispetto alla data di uscita. Quest’ultima è infatti fissata per l’11 ottobre. Il gioco, contrariamente a Persona, consiste in una classica avventura fantasy. Lo svolgimento dei combattimenti a turni e il passaggio del tempo sono invariati rispetto all’iconica serie di Atlus, ma ricontestualizzati: nessun anno scolastico, ad esempio, in favore di una scampagnata fantasy. È più facile da ammirare di quanto non lo sia da spiegare a parole. Hashino sta lavorando al gioco dal 2017, ovvero da prima che lasciasse P-Studio per fondare Studio Zero con l’intenzione di creare una nuova IP. A dargli manforte, il compositore Shoji Meguro e l’artista Shigenori Soejima, entrambi veterani di Persona.

