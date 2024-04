Fallout: le differenze piu importanti tra serie e videogioco

L’acclamato show Prime Video ha introdotto alcune interessanti novità nel mondo post-apocalittico della saga: vediamo le principali differenze tra serie e videogioco di Fallout

Fallout, l’acclamata serie targata Prime Video, ha sorpreso in positivo sia i fan storici della saga videoludica originale (anche se con qualche voce contraria) che gli utenti che si sono approcciati ad essa senza conoscerne a fondo il mondo e le dinamiche che lo caratterizzano. Graham Wagner e Jonathan Nolan hanno deciso di sfruttare la base offerta dai videogiochi di Fallout, facendo della serie un prosieguo naturale dell’arcinota saga, proponendo così un nuovo ambiente e ed i relativi personaggi che lo abitano, come abbiamo evidenziato anche nella nostra recensione. Questa scelta ha permesso di raccontare così una storia del tutto originale, che rimane tuttavia canonica e in linea con gli eventi descritti nei videogiochi.

Lo stesso game designer Todd Howard ha fatto chiarezza sulla timeline della serie, dichiarando che quella della serie si svolge poco dopo gli eventi narrati in Fallout: New Vegas, il capitolo più apprezzato della saga videoludica arrivato nel 2010. Questo ha permesso agli showrunner della serie di dare sfogo alla loro creatività senza andare a intaccare la fondamenta del mondo di Fallout, ma ci sono anche delle inevitabili differenze tra i due prodotti. Vediamo quali.

Una nuova ambientazione e i fatti precedenti all’apocalisse nucleare

Ogni capitolo di Fallout è stato ambientato in un angolo diverso di quel che rimane degli Stati Uniti, ma mai prima d’ora si era visto ciò che ha portato all’apocalisse nucleare. La serie mostra il mondo di Fallout prima del disastro. Fin dai primissimi minuti del primo episodio la serie decide infatti di indugiare sul mondo pre-apocalittico del mondo di Fallout, mostrandone la realtà alternativa caratterizzata da spiccati toni retro-futuristici e “atompunk”.

Nel 2077 il mondo è ancora alle prese con una prolungata Guerra Fredda caratterizzata da due diverse sfere d’influenza, una rappresentata dagli U.S.A. e l’altra rappresentata dal blocco comunista dell’ancora esistente Unione Sovietica e dalla Cina. L’America, dal canto suo, è ancora immersa nella cultura e nell’estetica degli anni ’50, con le star di Hollywood, in questo caso l’attore western Howard Cooper, impegnate a sponsorizzare le varie iniziative di propaganda anticomunista del governo. Questi elementi sono sempre stati suggeriti tra le rovine e i vari riferimenti sparsi per i capitoli della saga videoludica, ma grazie allo show Prime Video possiamo finalmente vederli al momento del loro massimo splendore.

Le differenze tra la serie e il videogioco di Fallout: i Ghoul e la Vault-Tec

Nella serie abbiamo imparato a conoscere anche i Ghoul, primo tra tutti Cooper Howard, interpretato da Walton Goggins. Come i fan sanno bene, i Ghoul sono esseri umani sopravvissuti alle radiazioni adattatisi al nuovo ambiente. In molti casi tuttavia, questi nel tempo vanno incontro ad un decadimento cognitivo che li riduce ad uno stato ferale. La serie di Fallout non solo ci regala per la prima volta una prospettiva approfondita, ma propone anche un cambiamento che potrebbe segnare una nuova era per il franchise: esiste una cura, quella che sembra essere una droga radioattiva. Sembra proprio che grazie a questa il Ghoul riesca a mantenere la sua sanità mentale e quindi a protrarre la sua già lunga esistenza, fattore che non potrà che rappresenta una grande minaccia per la Vault-Tec.

E, a proposito della nota azienda, si scopre che il mondo di Fallout ha avuto inizio non tanto con la guerra tra gli U.S.A. e la Cina, i cui governi si sono reciprocamente accusati di aver lanciato per primi l’attacco atomico, quanto per l’intervento diretto della Vaut-Tec. Dietro il disastro, ci sono le macchinazioni della Vault-Tec, società che ha prosperato con la progettazione e la vendita degli omonimo rifugi antiatomici. Con lo scopo di profitto, infatti, la società ha dato il la all’apocalisse e, quando si è prospettata la possibilità di rinascita dell’umanità, ne ha impedito fermamente ogni sviluppo.

Conclusioni

Concludendo, molti sono gli aspetti che, più che essere differenti tra gioco e serie, sono degli sviluppi della saga. L’unica, forse, differenza tangibile e controversa è la questione Shady Sands, capitale della New California Republic (NCR), che è considerata un punto fermo dei videogiochi, tanto da essere citata anche nei capitoli più recenti. Nella serie Prime Video apprendiamo tuttavia che Shady Sands è stata bombardata e distrutta. La decisione di fissare la distruzione di Shady Sands nel 2277 della timeline ha tuttavia scatenato il dibattito sul canone, dal momento che questa sembrerebbe in conflitto con gli eventi di, Fallout: New Vegas il quale, ricordiamo, è ambientato nel 2281. Sarà interessante capire se in futuro verrà affrontata la questione o se si deciderà di derubricarla come un semplice retcon.

