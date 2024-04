Tesla: Model 3, Model S e Model X adesso costano meno

Una strategia di marketing ben mirata quella di Tesla: rendere più accessibili Model 3, Model S e Model X abbassando i prezzi

Nel contesto attuale del mercato automobilistico, Tesla continua a sorprendere. Le decisioni prese di recente riflettono una strategia di marketing aggressiva e attentamente calcolata. La notizia del taglio dei prezzi sulle auto non riguarda soltanto la Cina, Stati Uniti e l’Europa, ma anche in Italia. Ciò dimostra una tattica proattiva per incrementare le vendite e consolidare la propria presenza sui mercati mondiali. L’aggiustamento dei prezzi ha interessato diversi modelli: la Model 3, la Model S e la Model X, oltre al software Full Self-Driving (FSD), il cui costo è stato ridotto negli Stati Uniti da 12.000 a 8.000 dollari. In Cina, per esempio, il prezzo della Model 3 è stato abbassato a 231.900 yuan (circa 32.000 dollari), mentre quello della Model Y è stato abbassato a 249.900 yuan (circa 34.500 dollari). Questi nuovi prezzi non solo rendono i veicoli più accessibili, ma stimolano anche un maggiore interesse in un periodo economicamente delicato.

Tesla: tutti i prezzi ritoccati al ribasso

Negli Stati Uniti, la Model Y ora è offerta a partire da 42.990 dollari, il prezzo più basso mai visto per questo modello. Anche in Italia, il ritocco dei prezzi è palpabile. La Model 3, nella sua versione standard, passa da 42.490 euro a 40.490 euro. Invece, la versione Long Range è ora disponibile a 47.990 euro, con un calo di 2.000 euro. Anche le versioni più lussuose non sono state escluse da questi aggiustamenti. La Model S, sia nella versione AWD che nella prestigiosa variante Plaid, ha visto un decremento di circa 2.000 euro.

Lo stesso discorso vale per la Model X, che presenta ora una riduzione simile nei suoi prezzi. Contrariamente, la Model Y nella versione RWD rimane invariata, conservando un prezzo di partenza di 42.690 euro. Questa mossa strategica di Tesla non solo rafforza la sua posizione competitiva nel mercato, ma riafferma anche il suo impegno verso l’innovazione e l’accessibilità. Parliamo di fattori fondamentali per il progresso sostenibile.

