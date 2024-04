Samsung Galaxy C55: ufficiale! Ma è un rebranding

Samsung Galaxy C55 è ufficiale, scopriamo le differenze estetiche e i prezzi del nuovo smartphone di fascia media

Samsung ha recentemente ampliato la sua gamma di smartphone di fascia media con l’introduzione del Galaxy C55, un dispositivo che, a prima vista, potrebbe sembrare un’edizione completamente nuova. Tuttavia, un’analisi più approfondita rivela che il Galaxy C55 è, in realtà, una versione ribattezzata del Galaxy M55, già presentato a fine marzo in Brasile e in procinto di debuttare in Europa.

Samsung Galaxy C55: estetica rinnovata per un pubblico differente

Le differenze più evidenti tra i due modelli riguardano esclusivamente l’aspetto estetico. Il Galaxy C55 è disponibile in due nuove colorazioni, nero e arancio, che si discostano dalle tonalità classiche del Galaxy M55. Inoltre, Samsung ha optato per un anello dorato intorno alle fotocamere posteriori del C55, conferendo al dispositivo un look più elegante e raffinato. La vera novità estetica però è la finitura del pannello posteriore, realizzata in similpelle con cuciture a contrasto nella variante nera, che dona al telefono un tocco di originalità e un grip più confortevole.

Specifiche tecniche invariate

Sotto la scocca, Galaxy C55 e Galaxy M55 condividono esattamente le stesse caratteristiche tecniche. Entrambi i dispositivi montano un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, accompagnato da 8GB o 12GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile tramite microSD. La batteria da 5.000mAh garantisce un’autonomia di tutto rispetto, mentre la ricarica rapida da 45W permette di ripristinare i livelli di carica in tempi brevi.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore tripla da 50MP (principale) + 8MP (ultrawide) + 2MP (macro) e una fotocamera frontale da 50MP per selfie di alta qualità. Completano la dotazione il display Super AMOLED+ da 6,7 pollici con refresh rate a 120Hz, la connettività 5G e il sistema operativo Android 14 con interfaccia One UI 6.1.

Samsung Galaxy C55: prezzo e disponibilità

Il Galaxy C55 è attualmente disponibile solo in Cina, dove viene commercializzato a un prezzo di 1.999 yuan (circa 260 euro) per la versione 8GB+256GB e di 2.299 yuan (circa 300 euro) per la variante 12GB+256GB. Al momento non vi sono informazioni ufficiali sulla sua disponibilità nei mercati internazionali.

Che ne pensate dello smartphone Samsung? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!