Furetti clonati per salvare una specie a rischio: un trionfo per Noreen e Antonia

I furetti dai piedi neri sono stati clonati perché la loro è una specie a rischio estinzione, si tratta di Noreen e Antonia. Tutte le speranze della scienza sono adesso rivolte a loro

Lo sforzo per salvare le specie a rischio ha raggiunto un nuovo capitolo straordinario. Noreen e Antonia, due furetti dai piedi neri, rappresentano non solo un trionfo della scienza, ma anche una nuova speranza per la loro specie, sull’orlo dell’estinzione. Il viaggio per salvare il furetto dai piedi neri, che un tempo vagava abbondante nel centro del Nord America, ha registrato un drastico declino dagli anni ’70, fino a essere considerata praticamente estinta negli anni ’80. Tuttavia, una scoperta fortuita nel 1981 ha riacceso le speranze per la sopravvivenza della specie. In un ultimo disperato tentativo di conservazione, individui catturati sono stati inseriti in programmi di riproduzione in cattività. Tra questi Willa, la cui eredità genetica ci ha lasciato un dono inaspettato. Sebbene non sia riuscita a riprodursi durante la sua vita, il suo DNA è stato conservato e usato decenni dopo per un’impresa rivoluzionaria: la clonazione.

Noreen e Antonia: furetti clonati e simbolo di una specie da salvare

I due furetti sono il risultato diretto di questa iniziativa. Nate dalla stessa fonte genetica di Elizabeth Ann, la prima furetta clonata nel 2020, queste due nuove venute si stanno preparando a giocare un ruolo cruciale negli sforzi di conservazione. Si augura che il loro arrivo possa introdurre nuova diversità genetica nella popolazione di furetti in cattività. Una speranza necessaria per combattere i rischi di consanguineità e malattie. L’intero progetto è il frutto della collaborazione tra vari enti, inclusi lo U.S. Fish and Wildlife Service e il Revive & Restore. Lavorando insieme per oltre un decennio, hanno reso possibile questo progresso nella conservazione tramite biotecnologie.

Ora, Antonia si trova allo Smithsonian’s National Zoo & Conservation Biology Institute in Virginia, mentre Noreen vive nel Colorado. Entrambe stanno bene e si preparano a contribuire, come sperato, alla rinascita della loro specie. Antonia e Noreen sono simboli della possibilità di un futuro dove la scienza e la conservazione si incontrano per sfidare il destino di specie intere. Grazie a questi progressi, le nuove generazioni di furetti dai piedi neri potrebbero un giorno non conoscere i confini di un habitat protetto, ma correre liberi come i loro antenati.

