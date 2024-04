La nuova Porsche Cayenne GTS ora ha il biturbo V8

Giusto un anno fa la casa automobilistica tedesca aveva annunciato il restyling della Cayenne. Oggi la Porsche annuncia la Cayenne versione GTS con tanto di motore V8 biturbo

La Porsche si rinnova ogni anno che passa e lancia sempre delle nuove sorprese sul mercato. Come se il restyling della Porsche Taycan non fosse abbastanza, ora la casa automobilistica ha scelto anche di introdurre la Porsche Cayenne GTS. Questo nuovo modello è equipaggiato con un V8 biturbo da 4 litri che permette all’auto di raggiungere una maggiore potenza rispetto al modello precedente. Al momento non siamo a conoscenza dei prezzi per il mercato italiano, ma le consegne per il vecchio continente sono previste per l’estate del 2024. Adesso il motore V8 biturbo da 4 litri è in grado di erogare 368 kw e quindi 500 CV, per un aumento di circa 40 CV, con una coppia migliorata a 660 Nm. Il V8 l’hanno accoppiato a un cambio Tiptronic S a otto rapporti, ottimizzato per cambi di marcia più rapidi nelle modalità Sport e Sport Plus e alla trazione integrale Porsche Traction Managament. Ora la Cayenne raggiunge i 100 km/h in 4,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 275 km/h.

Porsche Cayenne GTS: tutto più potente

Ciò che troviamo di migliorato è anche l’assetto del veicolo con sospensioni irrigidite e una riduzione dell’altezza da terra di 10 mm. Il sistema frenante include dischi da 410 mm all’anteriore e da 365 mm al posteriore, con la possibilità di optare per un impianto frenante carboceramico. La versione GTS ha un nuovo paraurti, scritte GTS nere, pinze dei freni rosse e fari HD Matrix LED oscurati. Il pacchetto Sport Design ha degli elementi della carrozzeria in nero lucido. terminali di scarico sportivi e cerchi in lega RS Spyder Design da 21 pollici in Grigio antracite. Gli interni non cambiano molto, solo con una strumentazione digitale con display curvo da 12,3 pollici e l’infotainment con schermo da 12,3 pollici. Tra gli optional troviamo uno schermo da 10,9 pollici per il passeggero anteriore.

Che ne pensate di questa nuova versione? Ditecelo con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e tanto di più!