OPPO Reno11 F 5G: presentato ufficialmente in Italia

OPPO presenta ufficialmente in Italia OPPO Reno11 F 5G, l’unione perfetta tra un design innovativo ed esperienze smart

OPPO presenta oggi in Italia OPPO Reno11 F 5G. Caratterizzato da uno stile vivace e accattivante, una Ultra-Clear Triple Camera da 64MP e un display AMOLED Borderless da 120Hz, rappresenta l’unione perfetta tra un design innovativo ed esperienze smart.

“Il design sottile e leggero di Reno11 F 5G si distingue per la sua personalità unica, mentre il suo straordinario schermo immersivo, unito ad esperienze smart, lo rendono un device estremamente piacevole da utilizzare. Streaming, fotografia, navigazione diventano esperienze ancora più appaganti grazie a questo compagno resistente, che dura tutto il giorno e si ricarica rapidamente.”

Billy Zhang, President of Overseas MKT, Sales and Services, OPPO.

OPPO Reno11 F: design Magnetic Particle e schermo Borderless

Reno11 F 5G con uno spessore di soli 7,54 mm e un peso di 177 g, risulta sottile e leggero, garantendo comfort anche durante lunghi periodi di messaggistica, gaming o visione di contenuti. La colorazione Ocean Blue di Reno11 F 5G, brilla di azzurro e di bianco e vanta il nuovo Magnetic Particle Design di OPPO caratterizzato da onde scintillanti e una finitura vitrea.

Nella colorazione Palm Green, Reno11 F 5G svela toni di smeraldo e verde con sottili scintillii ed è realizzato attraverso l’esclusivo processo OPPO Glow, che consiste nell’incisione a livello microscopico di piccoli cristalli scintillanti. Questo processo crea una finitura che non solo risplende, ma appare anche delicata e uniforme al tatto. Inoltre, a rendere OPPO Reno 11F ancora più elegante, c’è la fotocamera Sunshine Ring che, oltre ad un aspetto unico, si distingue per la capacità di catturare la luce in modo eccezionale e per la sua resistenza alle gocce d’acqua.

Display e multimedia

Reno 11 F 5G è stato sottoposto a numerosi test di qualità, dimostrando la propria resistenza a 100.000 pressioni dei tasti del volume, 200.000 pressioni del pulsante di accensione e 20.000 inserimenti e disinserimenti del cavo USB-C.

Quando è il momento di accendere il device, lo schermo AMOLED Borderless 120Hz di Reno11 F 5G emerge per la sua dimensione pari a 6,7″ e la sua vibrante tecnologia di visualizzazione. Il bordo ultra sottile di 1,47 mm su entrambi i lati del display crea un’esperienza quasi a schermo intero, con un rapporto schermo-corpo del 93,4% che garantisce una visione immersiva, leader del settore.

La brillantezza dello schermo AMOLED a 10 bit di Reno11 F 5G si distingue per la sua elevata qualità, mostrando oltre 1 miliardo di colori per restituire sfumature naturali. Questi, combinati con una luminosità massima di picco di 1100 nit, assicurano immagini vivide e fedeli. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz consente di scorrere i feed dei social network con facilità e, con un dimming PWM a 2160 Hz al di sotto dei 90 nits, consente di godere di un’esperienza più confortevole per gli occhi.

OPPO Reno11 F: foto e video ricchi di dettagli

Grazie alla Ultra-Clear Triple Camera da 64MP e la registrazione in 4K, Reno11 F 5G è perfetto per l’acquisizione di contenuti. La fotocamera principale permette di catturare immagini ricche di dettagli, mentre la presenza della fotocamera ultra-wide e della fotocamera macro, rendono Reno11 F un device estremamente versatile, in grado di adattarsi e catturare un’ampia varietà di video e immagini.

La protagonista assoluta, però, è la Ultra-Clear Main Camera da 64MP, che garantisce scatti nitidi e dettagliati. Grazie alla modalità Notte di OPPO e all’obbiettivo grandangolare da 25 mm, la fotocamera si rivela un tool multiuso affidabile in qualsiasi condizione di luce. Per i panorami più vasti, la fotocamera ultra-wide da 8MP permette un campo visivo di 112°.

Selfie di qualità

Ma non è finita qui! Grazie al Portrait Expert Engine di OPPO, Reno11 F 5G cattura immagini eleganti e raffinate, combinando il riconoscimento facciale avanzato, il rilevamento del soggetto, la correzione dello skin tone e la funzione di enhancement garantendo un equilibrio perfetto tra soft-focus e nitidezza.

Oltre a essere una fotocamera versatile per scattare, consente anche di registrare video Ultra-Clear in 4K sia mediante la fotocamera principale che con quella dedicata ai selfie da 32MP in modo da poter registrare, fare vlog, postare ed esprimere sé stessi senza scendere a compromessi sulla qualità.

ColorOS 14 per lavorare e giocare in modo semplice

Reno11 F 5G non è solamente un device elegante e raffinato ma si distingue anche per essere sicuro, performante, affidabile e durevole nel tempo, grazie al sistema operativo ColorOS 14 che rende l’esperienza tramite questo smartphone straordinaria.

Con File Dock è possibile salvare facilmente immagini, testi o file, drag-and-drop tra le applicazioni. Inoltre, grazie a Smart Touch è possibile catturare facilmente immagini, testo e persino rilevare un contenuto testuale nei propri screenshot. Infine, Smart Image Matting permette di ritagliare fino a sei soggetti da una foto in modo semplice e rapido, salvando l’immagine in File Dock per convertirla poi in adesivo o condividerla direttamente con altre app.

Dietro le quinte, il sistema di calcolo di nuova generazione di ColorOS 14, Trinity Engine, garantisce prestazioni veloci e fluide. La vitalizzazione della ROM può far risparmiare fino a 23GB di spazio extra da un Reno11 F 5G con capacità totale di 256GB, o 11GB da un Reno11 F 5G con capacità di 128GB, comprimendo i dati inutilizzati e rimuovendo i file duplicati.

OPPO Reno11 F: connettività avanzata e batteria duratura

Reno11 F 5G è alimentato da un chipset Mediatek Dimensity 7050 che offre un’elaborazione a 6nm, permettendo il multitasking, il gaming e la gestione agevole di attività complesse come la registrazione video in 4K.

Con una RAM fino a 8 GB e ulteriori 8 GB disponibili tramite RAM Expansion, il nuovo smartphone può gestire molteplici app senza dover chiudere quelle in background. Inoltre, grazie a 128 GB o 256 GB di memoria integrata e la possibilità di espansione fino a 2 TB tramite scheda microSD, Reno11 F 5G diventa il compagno di viaggio ideale, con una vasta offerta di film e giochi offline a disposizione.

Per una connessione affidabile durante la navigazione, le chiamate e l’invio di messaggi, OPPO ha sviluppato LinkBoost, un motore di ottimizzazione della rete che garantisce una trasmissione del segnale migliorata del 100% e una ricezione più potente del 58,5% rispetto alla concorrenza. LinkBoost combina la selezione della rete tramite AI e un design dell’antenna surround a 360 gradi per ottenere un segnale più stabile possibile con tempi di inattività minimi.

Autonomia

La potente e duratura batteria da 5000 mAh di Reno11 F 5G consente di affrontare senza problemi una giornata piena di attività. Grazie alla tecnologia avanzata della batteria, l’autonomia rimane notevole anche dopo quattro anni di utilizzo quotidiano. Quando è necessario ricaricare lo smartphone velocemente, con la ricarica rapida SUPERVOOC da 67W, Reno11 F 5G può caricarsi al 30% in soli 10 minuti e raggiungere il 100% in 48 minuti.

OPPO e NABA insieme per valorizzare l’espressione artistica delle nuove generazioni di talenti

In occasione del lancio di Reno11 F, OPPO si impegna a valorizzare l’espressione artistica attraverso una collaborazione con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, che vede coinvolti gli studenti del terzo anno di corso del Triennio di Graphic Design & Art Direction. In questo progetto, saranno istituite delle classi tenute da docenti che offriranno agli studenti l’opportunità di esplorare la propria creatività utilizzando l’incredibile potenziale fotografico di OPPO Reno 11F e di mettersi in gioco partecipando in prima persona al concorso.

Questo progetto si inserisce nell’impegno costante di OPPO nel sostenere attivamente i giovani talenti, offrendo il proprio supporto nel percorso artistico e professionale. Inoltre, li incoraggia a iscriversi a OPPO Imagine IF Photography Awards 2024, il concorso globale di fotografia mobile che celebra l’immaginazione e la creatività attraverso foto straordinarie scattate con gli smartphone OPPO.

Con questa iniziativa OPPO offre la possibilità alle nuove generazioni di talenti di mettersi alla prova, liberare la propria creatività e condividere la propria visione unica attraverso l’obiettivo di Reno11 F. Il concorso OPPO Imagine IF Photography Awards 2024 è aperto alle candidature fino alle 24:00 UTC+8 del 28 luglio 2024.

Prezzi e disponibilità

OPPO Reno11 F 5G sarà disponibile per il pre-ordine esclusivamente su OPPO Store dal 20 marzo al 1° aprile al prezzo di 369,99€. Durante questo periodo di pre-ordine, i clienti avranno l’opportunità di beneficiare di un bundle promozionale che include gli auricolari Enco Free2i, OPPO Band2, un caricabatterie, una cover e una sostituzione gratuita aggiuntiva della batteria fino al 4° anno.

Inoltre, a partire dal 2 aprile fino al 14 aprile, sarà attiva la promo nazionale attraverso tutti i canali di vendita. I clienti potranno usufruire di una sostituzione gratuita aggiuntiva della batteria fino al 4° anno, semplicemente caricando il proprio scontrino d’acquisto sulla pagina OPPO promo. Per coloro che effettueranno l’acquisto tramite OPPO Store durante lo stesso periodo, sarà disponibile anche una cover in aggiunta a una sostituzione gratuita aggiuntiva della batteria fino al 4° anno.

Dunque cosa ne pensate dello smartphone di OPPO? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.