Hyundai Santa Fe 2024: attesa in estate, gli ordini partiranno a breve

C’è grande fermento per l’arrivo in estate della nuova Hyundai Santa Fe 2024 nel nostro Paese. Vediamo tutte le caratteristiche di questo SUV

Hyundai Santa Fe 2024: l’azienda vuole continuare a stupire lanciando la nuova generazione, prevista per quest’estate in Italia. La quinta generazione si distingue per il design evoluto, con spazi interni ottimizzati e una serie di motorizzazioni avanzate, inclusa l’opzione full hybrid. Nella sua versione Business, l’auto si presenta con un aspetto massiccio e squadrato, mirato a massimizzare il comfort interno. Offerto al prezzo base di 49.600 euro, questo modello è dotato di un motore full hybrid 1.6 T-GDI HEV che eroga 235 CV di potenza complessiva. La guida diventa fluida e responsiva grazie al cambio automatico a 6 rapporti e alla trazione anteriore. La versione base presenta cinque posti, ma è possibile optare per una configurazione a sette posti. In pratica, ci sono due sedili addizionali nella terza fila.

Hyundai Santa Fe 2024: un coacervo di funzionalità avanzate

Esteticamente, l’auto colpisce all’occhio per i suoi cerchi in lega da 18″ e i sistemi di illuminazione full LED, sia anteriori sia posteriori. Da segnalare anche la presenza di un portellone elettrico, utilissimo per agevolare le operazioni di carico e scarico. C’è il sistema di parcheggio assistito con retrocamera e sensori posizionati sia anteriormente sia posteriormente. L’interno del veicolo offre un ambiente spazioso e confortevole, grazie anche al climatizzatore automatico bi-zona e al sistema di infotainment avanzato. Quest’ultimo include un touchscreen da 12,3 pollici con connettività wireless sia per Apple CarPlay sia per Android Auto, oltre a possibilità di aggiornamenti software OTA.

La lunghezza è di 4,83 metri, la larghezza di 1,90 metri e l’altezza varia tra 1,72 e 1,78 metri a seconda dell’allestimento. Il capiente vano di carico, che può raggiungere i 711 litri nella configurazione a cinque posti, rappresenta un altro punto di forza, soprattutto per chi cerca un veicolo capace di adattarsi a diverse esigenze di spazio. Il lancio della Hyundai Santa Fe 2024 conferma l’impegno della casa coreana nel settore dei SUV di alta gamma. Attendiamo quindi con interesse la disponibilità di questo innovativo modello nelle concessionarie italiane a partire da luglio.

