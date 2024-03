Ben Sulayem scagionato dalle accuse di interferenza

Tempo fa era partita un’indagine secondo la quale Ben Sulayem avrebbe compromesso una gara a favore del favorito Fernando Alonso, andando contro il regolamento di FIA. Il presidente Ben Sulayem ora è stato scagionato dalle accuse

Più i giorni passano e più ne escono di nuove, degne di una vera e propria serie tv crime/giallo ambientata nel mondo della Formula 1. Giusto qualche giorno fa, tra i vari scandali che ci sono stati, tra cui il più grave il caso di Christian Horner e la dipendente femminile del team con la quale ha scambiato dei messaggi poco piacevoli, c’era anche l’indagine sul presidente Ben Sulayem. L’indagine era partita a causa di una probabile gara truccata, in cui il presidente aveva ingiustamente cancellato una penalità al pilota spagnolo Fernando Alonso nel GP di Las Vegas. Si sospettava che appunto il presidente avesse creato dei favoritismi, andando così ad infrangere il regolamento della Federazione. Questo l’aveva portato a correre il rischio di dover abbandonare il suo ruolo nel mondo della Formula 1 e ad allontanarsene. Le indagini sono procedute e alla fine sono giunti alla conclusione.

Le accuse su Ben Sulayem sono cadute

I lavori sulle indagini, che tra l’altro sono andati avanti per ben 30 giorni, tra testimoni e interrogatori, alla fine la FIA è giunta alla conclusione che non ci sono prove che confermino la colpevolezza di Ben Sulayem. Anzi, al contrario, dopo questo lavoro intenso hanno addirittura trovato delle prove che dimostrano che le azioni del presidente sono state più che lecite. Quando trapelò questa notizia dell’indagine, si cominciò subito ad andare contro il presidente, merito soprattutto della mancanza di fiducia nei confronti dei grandi personaggi di F1 alimentata dal caso Horner. Alla fine, però, le cose sono andate per il meglio per il presidente, che ora può tornare a lavorare tranquillamente. Allo stesso tempo, però, ora la FIA deve ancora lavorare su Horner, dato che ora la Federazione ha ricevuto direttamente una denuncia da parte della dipendente licenziata.

