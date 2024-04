Aspirapolvere Dyson V15, offerta Unieuro con 150 euro di sconto!

Forse quella vecchia aspirapolvere che avete è diventata fin troppo obsoleta e vi siete stancati di dover necessariamente staccare e riattaccare la spina ogni singola volta, giusto? Allora dovete approfittare dell’offerta Unieuro sull’aspirapolvere senza fili Dyson V15 con uno sconto speciale sulla valutazione dell’usato!

Prima che buttiate il vostro vecchio aspirapolvere, sappiate che può tornarvi molto utile. Sì, capiamo l’odio che è cresciuto dentro di voi nei confronti di un aggeggio con la spina che magari è anche pesante oltre che ingombrante, ma sapete una cosa? Vi farà risparmiare. Esatto, portando il vostro usato potrete avere uno sconto di 150 euro e avere così un prodotto di ottima qualità, che guarda caso è sempre di casa Dyson, la miglior azienda britannica in fatto di aspirapolveri ed elettrodomestici. Ci sono davvero tante offerte che riguardano i prodotti del suo catalogo, come abbiamo visto anche in un’altra offerta Unieuro sul Dyson V8. Ma se volete qualcosa in più, se il V8 non vi basta, allora su Unieuro trovate in offerta anche l’aspirapolvere Dyson V15 e ad un prezzo imperdibile grazie allo sconto con la valutazione dell’usato. Il prezzo base è di 949 euro, ma portando l’usato spenderete solo 799 euro!

Per accedere all’offerta dovete semplicemente cliccare qui.

L’aspirapolvere Dyson V15 in offerta su Unieuro pulisce tutto!

Questo aspirapolvere Dyson V15 è in grado di pulire qualsiasi tipo di superficie. In base a dove lo passate, riconoscerà automaticamente se si tratta di mattonelle o tappezzerie e si adatterà. Inoltre questo aspirapolvere ha anche un’ottima capacità, di ben 0,75 L, abbastanza da raccogliere una grande quantità di sporco. La batteria è notevole, con una durata di ben 60 minuti e per raggiungere il 100% di ricarica ci impiega solamente 4,5 ore. Potrete quindi usarlo quanto vi pare e piace e la batteria non ci impiegherà un’eternità a ricaricarsi totalmente.

Con questo aspirapolvere avrete quindi la totale comodità nel pulire la vostra casa e potete farlo per un lungo periodo di tempo prima di ricaricare la batteria. Se cercate un nuovo alleato della pulizia, vi suggeriamo di acquistarlo! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.