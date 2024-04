Android 15 Beta 1.1: nuovo aggiornamento per correggere i bug

Android 15 Beta 1.1 è in rollout, Google rilascia un aggiornamento per correggere i bug della precedente versione

Disponibile un nuovo aggiornamento per i dispositivi Pixel che partecipano al programma Android Beta. La versione 1.1 di Android 15 Beta, identificata come AP31.240322.023, è stata rilasciata ufficialmente da Google e include diverse correzioni di bug rispetto alla versione precedente, uscita di recente.

Android 15 Beta: le novità

L’aggiornamento include le patch di sicurezza di aprile 2024 ed è disponibile in modalità over-the-air (OTA) per gli utenti iscritti al programma Beta che possiedono un dispositivo Pixel compatibile. Tra le principali correzioni incluse in Android 15 Beta 1.1 troviamo:

Risolto un problema con NFC che interferiva con le app wallet e altre operazioni di sistema dipendenti da NFC.

Corretto un problema che causava l'arresto anomalo della schermata delle impostazioni delle opzioni sviluppatore.

Risolto un problema che impediva ad alcuni dispositivi di aggiornarsi correttamente alla Beta 1.

Corretto un problema di ritaglio del testo durante il tentativo di stampa.

Conclusioni

L’aggiornamento a Android 15 Beta 1.1 è consigliato a tutti gli utenti Pixel che partecipano al programma Beta. L’aggiornamento può essere installato automaticamente tramite un riavvio del dispositivo o può essere scaricato manualmente dal sito web di Google per sviluppatori.

È importante notare che Android 15 Beta è ancora una versione di software in fase di sviluppo e potrebbe contenere bug o problemi di stabilità. Si consiglia di installare la Beta solo su dispositivi di backup e di non utilizzare la Beta su dispositivi primari.

