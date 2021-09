In questa recensione vi parleremo di Mythos, l’ultimo DLC pubblicato da SEGA e Feral Interactive per A Total War Saga: Troy

A Total War Saga: Troy è disponibile ormai da più di un anno su Epic Games Store, ma ora finalmente è arrivato anche su Steam. Oltre al gioco base inoltre è stato rilasciato anche Mythos, un nuovo DLC che aggiunge tanti contenuti basati sulla mitologia greca. Se questa nuova espansione di A Total War Saga: Troy vi interessa, allora vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Mythos prima di procedere all’acquisto.

La guerra di Troia

In questa recensione tratteremo unicamente Mythos e di conseguenza non dovremmo parlarvi di A Total War Saga: Troy. In ogni caso vogliamo comunque iniziare questo articolo introducendovi brevemente al gioco base.

A Total War Saga: Troy è un titolo strategico in tempo reale spinoff della serie di Total War. Il gioco è ispirato all’Iliade di Omero e vi permetterà di prendere il controllo di una delle tante fazioni che hanno partecipato alla leggendaria guerra di Troia. Durante il conflitto dovrete amministrare insediamenti, armare eserciti, gestire risorse e ovviamente tenere a bada i tanti popoli con cui avrete a che fare nella campagna.

Essendo basato su un poema epico, A Total War Saga: Troy contiene di base alcuni elementi legati alla mitologia greca. Ad esempio è possibile incontrare unità che rimandano a creature fantastiche come il ciclope oppure il minotauro. L’espansione Mythos però amplia davvero molto questo aspetto del gioco, inserendo tanti elementi puramente fantasy che andranno ad arricchire la vostra esperienza.

Le 3 bestie mitologiche – Recensione Mythos, l’ultimo DLC di A Total War Saga: Troy

Iniziamo subito questa recensione dell’espansione di A Total War Saga: Troy parlando dell’aggiunta più grande di Mythos, cioè le 3 bestie mitologiche. L’ultimo DLC infatti vi permetterà di partecipare a una nuova campagna Mitica dove potrete prendere il controllo di una creatura a scelta tra Cerbero, il Grifone e l’Idra. Cerbero è il feroce cane a guardia degli inferi ed è in grado di seminare caos e distruzione sul campo da battaglia. Il Grifone è un maestoso ibrido tra aquila e leone, e in combattimento vi permetterà di avere la meglio sul nemico grazie alla sua innata abilità di volo. L’Idra invece è un velenosissimo drago serpentiforme con nove teste che andrà allevato con cura per fargli raggiungere il suo pieno potenziale.

Ottenere il controllo di una di queste creature vi permetterà di rendere il vostro esercito davvero pericoloso, ma purtroppo non sarà affatto facile ottenerle. Per sottomettere una bestia mitologica infatti dovrete prendere parte ad una lunga missione (disponibile dopo alcuni turni di gioco) che vi costerà tempo e risorse. Portare a termine questa quest non sarà affatto facile, specialmente considerando che allo stesso tempo dovrete partecipare alla spietata guerra di Troia. Per vincere nella nuova campagna Mitica di Troy dovrete quindi cercare proseguire di pari passo sia nella missione principale che in questa lunga secondaria. Aspettando troppo infatti correrete il rischio di farvi sottrarre una delle tre creature dalle tante fazioni rivali che non vedono l’ora di distruggervi.

Eserciti fantastici – Recensione Mythos, l’ultimo DLC di A Total War Saga: Troy

Oltre alle belve di cui vi abbiamo parlato nel precedente paragrafo, Mythos aggiunge a Troy anche ben 30 nuove unità mitologiche. Alcune di queste unità saranno legate alla creatura che sceglierete, come ad esempio i sacerdoti del culto dell’Idra, ma altre invece, come i centauri, potranno essere sempre reclutate. Questi nuovi guerrieri sono davvero molto potenti e in battaglia vi permetteranno di avere facilmente la meglio sugli eserciti nemici.

Purtroppo però molte di queste creature soffrono molto dal punto di vista estetico. La maggior parte delle nuove unità infatti sono dei semplici umanoidi molto simili a quelli già presenti nel gioco base e variano solamente nella colorazione e in alcuni dettagli. Questa mancanza di cura ci ha fatto molto dispiacere e fa sembrare la realizzazione di questo aspetto del DLC piuttosto pigra.

Altri contenuti – Recensione Mythos, l’ultimo DLC di A Total War Saga: Troy

Oltre alle nuove unità, Mythos aggiunge al titolo anche altri contenuti niente male. Ad esempio ora la mappa di gioco presenta diverse aggiunte estetiche molto carine che rimandano all’arte e alla mitologia greca. In più nel corso della campagna potrete imbattervi in tanti nuovi eventi ispirati ai miti e alle leggende dell’epoca.

Mythos inoltre riscrive il ruolo delle divinità, rendendole più simili a come venivano rappresentate nella mitologica greca. Venerare un dio nella versione base di Troy garantiva diversi bonus passivi molto utili, ma ora invece potrete contare sul pieno supporto degli dei. Adesso infatti le divinità potranno offrirvi degli aiuti più concreti, intervenendo addirittura nel mezzo delle battaglie per offrirvi supporto con i loro poteri.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra recensione di Mythos in cui tiriamo le somme su questo DLC di A Total War Saga: Troy. Nel complesso l’espansione è abbastanza valida, dato che vengono aggiunti molti contenuti in grado di aumentare la longevità del titolo. L’unica pecca è rappresentata dalle nuove unità, che purtroppo sembrano essere in buona parte poco più che semplici recolor di quelle base di Troy. In ogni caso, se siete dei grandi fan di questo specifico capitolo di Total War e apprezzate la mitologia greca, questo DLC sarà certamente in grado di fornirvi diverse ore di divertimento aggiuntive.

A Total War Saga: Troy e Mythos sono ora disponibili per PC.